Terremotos en Venezuela: OMS alerta sobre alto riesgo de brote de enfermedades en los refugios

También apuntó a la necesidad de evaluar la calidad del agua que se entrega a la población, cuyo suministro no está asegurado en las zonas más devastadas.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este viernes del aumento en el riesgo del brote de enfermedades al interior de los refugios que acogen a los damnificados por los terremotos en Venezuela.

De acuerdo con lo manifestado por el director para emergencias en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, parte significativa del peligro se vincula con la baja cobertura respecto de aquellas dolencias que pueden prevenirse con una vacuna.

“La cobertura de vacunación en Venezuela, especialmente contra el sarampión y otras enfermedades, ya era baja, por lo que el riesgo de que se produzcan casos de sarampión y otras enfermedades es elevado en estos momentos“, recalcó el funcionario.

Según enfatizó, el riesgo es particularmente elevado en los refugios, “donde la transmisión de estas enfermedades puede ser muy alta”.

Calidad del agua y brote de enfermedades en Venezuela

Al ahondar en la preocupación que existe en la OMS respecto del brote de enfermedades tras los terremotos en Venezuela, Ugarte también apuntó a la calidad del agua, cuyo suministro no está asegurado en las zonas más devastadas.

“Lamentablemente, el suministro es escaso, por lo que resulta muy difícil sopesar la situación en todos los refugios, y por eso es una prioridad evaluar la calidad del agua que se suministra a la población, sobre todo en los grandes refugios”, destacó.

Respecto de los pasos a seguir, apuntó a vacunaciones selectivas contra enfermedades transmitidas por mosquitos u otros vectores en lugares como refugios donde hay hacinamiento, pero también para las personas que permanecen en las zonas más afectadas.