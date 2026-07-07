Mundial 2026: así quedaron los cruces de cuartos de final y la programación de los partidos

Se definieron los emparejamientos de los cuartos de final, donde destaca el duelo Argentina y Suiza, que dejó en el camino a Colombia.

El Mundial 2026 de Norteamérica se encuentra en su etapa decisiva, donde solamente quedan ocho selecciones que buscarán superar la barrera de los cuartos de final y acercarse al título.

Tras la disputa de los octavos, donde Argentina sufrió más de la cuenta y remontó el marcador en los minutos finales tras ir perdiendo 0-2 frente a Egipto, este jueves 9 de julio comenzarán a jugarse los partidos válidos por la ronda de los ocho mejores de la Copa del Mundo.

Esta fase, que se extenderá hasta el sábado 11 de julio, tendrá lugar en cuatro sedes: Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

La programación de los cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio:

Francia vs Marruecos a las 16:00 horas en el Gillette Stadium, Estados Unidos.



Viernes 10 de julio:

España vs Bélgica a las 15:00 horas en el SoFi Stadium, Estados Unidos.



Sábado 11 de julio: