La exitosa estrategia de Ucrania para llevar la guerra a Rusia: las bajas de Moscú suman 1,4 millones

Con cerca de 2 millones de bajas entre ambos bandos, se estima que la guerra ya habría superado la batalla de Stalingrado, considerado el conflicto más sangriento de la historia.

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En alrededor de 1,4 millones se estima la cifra de bajas que ha sufrido Rusia durante la guerra con Ucrania, país que en el último tiempo ha conseguido llevar el conflicto al territorio que preside Vladimir Putin.

Así lo indica una investigación realizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), según la cual ese número corresponde a soldados muertos, heridos y desaparecidos, y equivale a cerca del 1% de la población rusa.

En tanto, se estima que Ucrania ha sufrido entre 525.000 y 625.000 bajas, incluidas entre 125.000 y 150.000 muertes, según el reporte al que accedió la cadena CNN.

Los autores del trabajo, Seth G. Jones y Riley McCabe, manifestaron que “estas cifras son asombrosas”, y apuntaron que “las bajas mortales rusas en Ucrania superan en más de cuatro veces el total de bajas mortales estadounidenses en todas las guerras combinadas desde la Segunda Guerra Mundial, y son más de nueve veces superiores al total de bajas mortales soviéticas y rusas en todos los conflictos bélicos” desde 1945.

De hecho, con cerca de 2 millones de bajas, se estima que la guerra en Ucrania ya habría superado la batalla de Stalingrado, considerado el conflicto más sangriento de la historia.

La exitosa estrategia de Ucrania en la guerra con Rusia

Por otra parte, ambos investigadores destacaron el éxito de la estrategia de Ucrania para trasladar el conflicto desde su territorio a Rusia, lo que ha llevado a que por cada soldado ucraniano muerto, herido o desaparecido, se produzcan ocho bajas rusas.

En esa línea, se refirieron a los avances de Kyiv en su programa de drones, por una parte para defender su territorio de los ataques rusos y, por la otra, para atacar objetivos en Moscú y otras ciudades de Rusia.

“La estrategia de defensa en profundidad de Ucrania ha sido eficaz para causar muertos y heridos entre los soldados rusos, así como para limitar la capacidad de maniobra de Rusia“, afirmaron Jones y McCabe.

Otro ejemplo de lo anterior tuvo que ver con el ataque perpetrado esta semana y en el que participaron casi 420 drones, de los cuales más de 60 se dirigieron a Moscú.

Además, desde Kiev se organizaron ataques contra refinerías de petróleo y otras infraestructuras, lo que llevó a una escasez de combustibles y la necesidad de implementar un sistema de racionamiento.

El objetivo de Ucrania es sencillo: demostrar que está capacitado para generar grandes daños en territorio ruso y ejercer suficiente presión interna sobre Putin para que finalmente acceda a poner fin a la guerra.