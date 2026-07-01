Qué se sabe del chileno que fue detenido en Ucrania por asesinar a dos colombianos

El doble crimen ocurrió al interior de un automóvil y el examen mostró que el sujeto capturado arrojó 2,29 gramos de alcohol por litro de sangre.

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Un chileno fue detenido por efectivos de la policía de Ucrania, tras ser acusado de asesinar a dos ciudadanos colombianos al interior del un automóvil.

De acuerdo con lo reportado por medios de comunicación de ese país europeo, los efectivos policiales trabajan en la indagatoria del hecho, que calificaron como “extraño”.

La información policial apunta que el doble crimen ocurrió durante la noche del martes 31 de junio en la ciudad de Nicolaiev.

Qué se sabe del chileno detenido en Ucrania

Según dieron a conocer los medios, el asesinato de los colombianos se produjo dentro de un vehículo marca Opel.

Los investigadores revelaron que el detenido se encontraba sentado en el asiento trasero del automóvil, mientras que las víctimas ocupaban el puesto del conductor y el copiloto, respectivamente.

Respecto del autor del doble crimen, la policía de Ucrania detalló que se trata de un chileno de 39 años, el que es integrante de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

Los dos colombianos, en tanto, fueron individualizados como hombres de 33 y 39 años, respectivamente, quienes también formaban parte del Ejército ucraniano que combate contra Rusia.

Los primeros antecedentes de la oficina regional de la Policía Nacional ucraniana en Nicolaiev apuntan a que el ataque se habría originado tras una discusión entre el agresor y las víctimas.

Tras ser alertados por testigos presenciales, los agentes policiales que llegaron al lugar detuvieron al chileno y, al revisar el interior del automóvil, encontraron botellas de cerveza, casquillos de bala y tres armas. El examen de alcoholemia que se le realizó al detenido arrojó 2,29 gramos de alcohol por litro de sangre.