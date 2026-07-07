Ministro Arrau defiende ofensiva de Steinert contra Contraloría: “Está en su derecho y está bien”

AGENCIA UNO

Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública, se refirió a la decisión de Trinidad Steinert de presentar un oficio para anular el dictamen de Contraloría General de la República, que determinó que tuvo un actuar ilegal al requerir antecedentes reservados a la PDI.

Ante esto, el secretario de Estado precisó que su antecesora “está en sus facultades, está en su derecho y está bien. Son cosas normales: cuando Contraloría saca un preinforme, se opina; después, un informe, y se puede apelar, y es lo que ella está haciendo”.

En esta línea, Martín Arrau dejó en claro que la ley faculta al Ministerio de Seguridad Pública “para requerir información reservada, secreta, dependiendo del caso, bajo ciertas normativas, y ahí está este espacio de discusión que hoy día se abre en esta respuesta o solicitud que hará la ministra Steinert”.

Sin embargo, precisó que han informado a las policías y al Ministerio Público que “no requeriremos información específica de un caso en desarrollo, sino que nos mantenemos en nuestro rol de coordinador estratégico“.

“Sí estamos requiriendo información reservada y secreta para otros fines, para el rol de diseño de políticas públicas, para el rol de hacer análisis —y, si se detectara algún indicio como información residual de esto, se hará las denuncias correspondientes—, pero con una separación de lo que es el rol persecutor que le corresponde al Ministerio Público, y del rol de investigación o de función policial que le corresponde a la Policía de Investigaciones, Carabineros, también Gendarmería de Chile y la Policía Marítima”, puntualizó el ministro Martín Arrau.