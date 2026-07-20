Los cinco desafíos que enfrenta Andy Burnham tras asumir como primer ministro en Reino Unido

Durante su primer discurso tras asumir como primer ministro, Burnham prometió que entregará ayudas para el coste de la vida de los ciudadanos más desfavorecidos.

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El rey Carlos III nombró este lunes al líder del Partido Laborista, Andy Burnham, como el 59º primer ministro del Reino Unido en reemplazo de Keir Starmer.

Tras asistir a una audiencia con el monarca en el Palacio de Buckingham, la residencia de la familia real, Burnham recibió el encargo de formar un nuevo gobierno.

Durante su primer discurso tras asumir como nuevo primer ministro, el denominado Rey del Norte, tras su desempeño como alcalde de Manchester, prometió que entregará ayudas para el coste de la vida de los ciudadanos más desfavorecidos.

Por su parte, luego de su encuentro con el rey Carlos, Starmer manifestó que “mi trabajo ha terminado” y aseguró que el Reino Unido es “más fuerte y más justo” que hace dos años, cuando asumió el cargo.

Pese a los dichos del exprimer ministro, su salida no fue una decisión propia, sino que la impulsó su altísima impopularidad y el desgaste de su gestión, además de escándalos como el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, pese a su cercanía con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Los desafíos que enfrentará el primer ministro Andy Burnham

De acuerdo con el análisis de especialistas contactados por los medios británicos, el nuevo primer ministro Andy Burnham tendrá la misión de dar respuesta al menos a cinco problemas estructurales que no resolvieron ni Starmer ni los anteriores gobiernos encabezados por el Partido Conservador.

Según planteó BBC, el primero de ellos se relaciona con el gasto en asistencia social, cuyos costos anuales alcanzan los 58.000 millones de libras y se prevé que se incrementen en otros 20 mil millones en los próximos cuatro años.

Un hecho que complica este tema es que se estima que los beneficiados en edad laboral con pensión por discapacidad llegarán a 5 millones en 2030, “con un alza pronunciada entre jóvenes con problemas de salud mental o trastornos del neurodesarrollo“.

Respecto de este tema, Burnham adelantó que lo abordará a través de la reinserción laboral y no mediante recortes directos.

El gasto en defensa es un segundo desafío para el nuevo primer ministro, pues, pese a las presiones laboristas para elevar el gasto militar al 3% del PIB, Starmer lo hizo solo al 2,7%, por lo que se anticipa que Burnham lo hará apenas tenga la oportunidad.

Otro tema vinculado que deberá resolver se relaciona con el objetivo de la OTAN de alcanzar una financiación del 3,5% en 2035, lo que hará que el Reino Unido deba incrementar su aporte en 24.000 millones de libras.

Vivienda, adultos mayores y jóvenes

El sector vivienda también requiere un impulso al plan de construir 300 mil cada año, ya que en los 12 meses previos a marzo de este año solo entregó 204 mil.

La solución que adelantó Burnham se vincula a impulsar el mayor programa de viviendas sociales desde la posguerra, pero, de acuerdo con las estimaciones, requeriría unos 13.000 millones de libras adicionales al año en subvenciones.

El cuarto desafío que deberá resolver el primer ministro británico se relaciona con la atención social a los adultos mayores, ya que alrededor de dos millones permanecen con necesidades sin cubrir.

En tanto, el quinto y último reto que recibe a Andy Burnham es el del desempleo juvenil, el segundo mayor de la Unión Europea, tras Rumania.

Se estima que más de un millón de jóvenes de entre 16 y 24 años no estudian, no trabajan ni reciben formación.

Al respecto, la nueva autoridad sostuvo que el sistema educativo está demasiado orientado a la vía universitaria y apostaría por reforzar la formación técnica.