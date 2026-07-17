Burnham asumirá el lunes como primer ministro en Reino Unido: sus propuestas en economía y las diferencias con Starmer

En materia política, el nuevo líder del Partido Laborista confirmó su decisión de trasladar parte del gobierno a Manchester, ciudad de la cual fue alcalde.

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Este viernes Andy Burnham fue elegido como líder del Partido Laborista y el próximo lunes 20 de julio se transformará en el séptimo primer ministro de Reino Unido en una década, con la misión urgente de reactivar la economía.

Burnham llegará al 10 de Downing Street con la promesa de “devolver la esperanza”, para lo cual pretende implementar tanto reformas económicas como políticas. Entre estas últimas destaca su idea de trasladar parte del gobierno al norte del país, en particular a Manchester, ciudad de la cual fue alcalde.

“Si queremos una economía y un país que funcionen para todas las personas y todos los territorios, necesitamos un nuevo rumbo, distinto del que hemos seguido durante los últimos 40 años“, planteó en su campaña para concitar el apoyo de los parlamentarios laboristas.

Al abordar los desafíos que tendrá desde el lunes el nuevo primer ministro, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, sostuvo que el principal consistirá en reactivar el crecimiento económico, tras “16 o 17 años” de bajo desempeño.

Las diferencias de Burnham con Starmer en materia económica

Una de las principales diferencias de Burnham con Keir Starmer en materia económica se vincula con su visión de crecimiento lejos “del antiguo modelo de goteo” vigente en el país desde la década de 1980.

En esa línea, se comprometió a ampliar el rol del Estado en la gestión de los servicios esenciales, vivienda y estrategia industrial.

Otro tema al que prometió dedicarse de lleno tras asumir se refiere a la reindustrialización, un punto en el cual el líder del Partido Reformista, el ultraderechista Nigel Farage, ha basado su avance político.

Burnham también planteó implementar cambios profundos en el sistema escolar al que Starmer lo me realizó modificaciones, con el propósito de enfocarlo en buscar una mayor igualdad entre la educación técnica y la académica, “como base de una economía más equilibrada“.

Andy Burnham recalcó además que tiene claro que tanto la estabilidad como el desarrollo económico se sustentan “en finanzas públicas y normas fiscales sólidas“.