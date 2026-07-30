Los temas clave de la agenda que Abelardo De la Espriella espera concretar con Kast tras asumir el 7 de agosto

Por primera vez en la historia democrática de Colombia, el cambio de mando no se realizará en Bogotá sino en Cali, la capital del Valle del Cauca.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumirá el poder el próximo viernes 7 de agosto, en una ceremonia que se llevará a cabo en Cali y a la que asistirá el mandatario chileno, José Antonio Kast.

Por primera vez en la historia democrática de Colombia, el cambio de mando no se realizará en Bogotá, luego de que el Congreso de la República avaló la propuesta de De la Espriella de trasladarlo hasta la capital del Valle del Cauca.

Además de Kast, ya aseguraron su presencia en la ceremonia otros presidentes de la región, como el argentino Javier Milei, el boliviano Rodrigo Paz, el paraguayo Santiago Peña y el ecuatoriano Daniel Noboa, además del rey de España, Felipe VI.

Aunque aún no lo ha confirmado, también se espera que asista el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en representación del gobierno de Donald Trump.

La agenda que De la Espriella espera concretar con Kast

Además de las actividades propias del cambio de mando, la presencia del presidente José Antonio Kast le permitirá a De la Espriella afinar los temas clave de la agenda que tiene prevista desarrollar con Chile en los próximos años.

De acuerdo con lo adelantado por el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, durante el cambio de mando en el que Keiko Fujimori asumió el poder en Perú, le adelantó al mandatario chileno las principales materias que el próximo jefe de Estado desea trabajar en conjunto.

En esa línea, destacó en particular la implementación de un diálogo que les permita a ambos países recuperar la inversión en diversas áreas productivas.

Otro aspecto que se trabajará en conjunto se relaciona con la necesidad de fortalecer tanto el comercio internacional como incrementar el que existe en la actualidad entre las dos naciones.

Además, un capítulo del primer orden en la agenda de De la Espriella con Chile se relaciona con la implementación de estrategias comunes para combatir el crimen organizado interno y trasnacional.