Día de la Reinserción Social: la cárcel y lo que nadie quiere ver

El pasado 18 de julio se conmemoró el Día de la Reinserción Social, una fecha que invita a reflexionar sobre si las cárceles realmente preparan a las personas para reintegrarse a la comunidad. Este año, la pregunta es más urgente que nunca.

Las cifras hablan por sí solas. A fines de junio, casi 63 mil personas se encontraban privadas de libertad en régimen cerrado, una cifra récord para el país. Una de las principales problemáticas es que la infraestructura no ha crecido al mismo ritmo: el sistema penitenciario solo tiene capacidad para unas 42 mil personas. Eso significa que las cárceles chilenas operan con un 150,9% más de personas de las que pueden albergar de forma digna. En regiones como Atacama, el hacinamiento supera el 216%, y en varios penales del país la ocupación llega a duplicar la capacidad instalada. Detrás de estos números hay

personas que deben dormir por turnos, baños colapsados, brotes de enfermedades y una convivencia forzada que solo agrava la violencia intracarcelaria, y dificulta aún más los procesos de reinserción.

Frente a esta crisis, una parte del debate público insiste en una receta conocida: más cárceles, condenas más largas y acceso más restringido a penas alternativas. Es una respuesta que parece severa y eficiente, pero que la evidencia ha cuestionado repetidamente. El encarcelamiento no reduce el delito a largo plazo; muchas veces lo profundiza. Una persona que sale de una cárcel hacinada, sin haber tenido acceso a educación, trabajo o apoyo psicosocial, y que además carga con el estigma de haber estado presa, tiene muchas menos posibilidades de abandonar el delito. La sobrepoblación no solo es un problema de infraestructura: es un caldo de cultivo para que el crimen organizado gane control interno de los recintos, algo que ya se ha documentado en varias cárceles del país.

Y es aquí dónde aparece la contradicción central del sistema chileno: mientras se multiplica el discurso de “mano dura”, la reinserción sigue relegada a un segundo plano. Menos del 10% del presupuesto de Gendarmería se destina a programas de rehabilitación y reinserción. De las más de 60 mil personas privadas de libertad, un porcentaje muy menor completa una capacitación laboral certificada cada año. Los programas existen, pero su cobertura es mínima frente a la magnitud del problema. Se invierte en contener, pero muy poco en transformar.

Este abandono golpea con especial fuerza a las mujeres. Aunque representan apenas un 10% de la población penal, más del 80% de ellas son madres, con un promedio de dos a tres hijos cada una. Muchas fueron, antes de su ingreso a la cárcel, las principales proveedoras de sus familias. A esto se suma un dato preocupante: las mujeres tienen una proporción más alta en prisión preventiva —es decir, aún sin condena— que los hombres, lo que en la práctica las deja fuera de los programas de reinserción, reservados para quienes ya fueron condenados. Es un doble castigo anticipado: se les priva de libertad y, mientras tanto, pierden cualquier posibilidad de prepararse para salir adelante.

Pero el daño de la cárcel no se queda dentro de sus muros. Cuando una madre o un padre es encarcelado, sus hijos e hijas también pagan un costo que rara vez se considera. Solo una minoría de los niños y niñas de mujeres presas logra quedarse viviendo con su padre biológico; muchos terminan al cuidado de abuelas, otros familiares, o en el peor de los casos, bajo protección del Estado. Ese quiebre en los vínculos familiares tiene consecuencias que se extienden por años. La cárcel, pensada como castigo para una persona, termina siendo una condena colectiva para toda una familia.

El Día de la Reinserción Social no debe ser solo una fecha simbólica. Es una invitación a preguntarnos qué tipo de seguridad queremos construir: una que se mida por el número de personas encerradas, o una que se mida por cuántas logran, de verdad, no volver a delinquir. Mientras sigamos viendo el encierro como la única respuesta y la reinserción como una utopía irrealizable o un gasto secundario, seguiremos llenando cárceles sin resolver las causas que las llenan. Y el costo, al final, lo terminamos pagando todos: las personas privadas de libertad, sus familias, sus comunidades, y una sociedad completa que continúa esperando resultados distintos, pese a que sigue haciendo siempre lo mismo.