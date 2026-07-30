TC pide a la oposición subsanar “cuestiones formales” de requerimientos contra megarreforma

AGENCIA UNO

El Tribunal Constitucional (TC) revisó la admisibilidad de los tres requerimientos presentados por la oposición en contra de aspectos de la megarreforma, la cual está siendo vista en el Senado.

Los ministros vieron los requerimientos de inconstitucionalidad sobre los artículos 12 y 13 de la Ley de Reconstrucción Nacional, presentado por senadores.

A esto se sumó la revisión del recurso presentado por diputados opositores “en contra del artículo 5; del artículo 6; en contra de la frase que no hayan sido evaluados y del inciso 3 del literal a) del nuevo artículo 20 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que se sustituye a través del artículo 11 numeral 4); en contra del artículo 12; del artículo 13; del artículo 17 numeral 5); y del artículo 29”.

Tras esto, el Tribunal Constitucional informó que, en dos de ellos, entregó tres días de plazo a sus autores para “subsanar cuestiones formales de ambos requerimientos”.

En tanto, el organismo dejó en estudio de antecedentes el requerimiento sobre los artículos 29 y 38 de la megarreforma, presentado por los senadores.

“Una vez transcurrido el plazo otorgado, el Pleno del Tribunal examinará el cumplimiento de las exigencias de admisión a trámite previstas en la Constitución y en la ley”, sentenció el TC.