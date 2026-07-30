“El imbécil que nos gobierna”: Boric comparte entrevista donde insultan a Kast y desata el repudio del oficialismo

Boric difundió parte de los dichos del vocalista de la banda Candelabro en contra del presidente Kast, y ante esto, diputados oficialistas no tardaron en cuestionarlo.

El expresidente Gabriel Boric protagonizó una nueva controversia en sus redes sociales, luego de que compartiera un video en donde el vocalista de la banda Candelabro insulta al presidente José Antonio Kast.

Se trata del extracto del programa LaJunta, que conduce Julio César Rodríguez, donde Matías Ávila se refirió a la situación del país. “Está pésimo el país como está. Con el imbécil que nos gobierna, con los imbéciles que nos gobiernan, está pésimo”, aseveró el músico.

A través de su cuenta de Instagram, Boric compartió el video en sus historias y manifestó su respaldo al grupo musical con un escueto mensaje: “Grandes Mati, Javi y Franco”.

Captura historia de expresidente Boric.

Las reacciones que ha generado la publicación compartida por Boric que insulta a Kast

Este hecho ha generado ruido en el oficialismo y uno de los primeros en salir a cuestionar la actitud del expresidente fue el diputado José Antonio Kast Adriasola (REP).

“¿Pasar por el Gobierno los hizo madurar? Parece que no. Lamentablemente su lado activista le vuelve a ganar al ex presidente. Quien ocupó nuestra más alta magistratura debe tener el máximo cuidado por la institucionalidad. Muy mal”, expresó por medio de su cuenta de X.

Desde la UDI también reaccionaron con molestia. Flor Weisse y Sergio Bobadilla, jefa y subjefe de bancada, respectivamente, manifestaron que esta situación “no puede relativizarse ni presentarse como un simple descuido“.

En este contexto, arremetieron duramente contra el exmandatario: “Al parecer volvimos al Boric jefe de barra de una protesta de ultraizquierda“. Tras ello, enfatizaron que es “increíble como el expresidente Boric pasa de actitudes republicanas a retomar la senda del dirigente estudiantil que insultaba a la autoridad y alentaba tomas y disturbios violentos“.

A lo que añadieron: “Replicar una publicación donde se insulta de manera violenta y ordinaria al presidente Kast no puede interpretarse como un error menor. Lo hizo en forma consciente y de mala fe, y eso es especialmente grave en alguien que ha ejercido la más alta magistratura del país”.

“Ya no sabemos cuál es el verdadero Boric: el que pidió disculpas en el funeral del expresidente Sebastián Piñera o el Boric dirigente estudiantil que visitaba en Francia a uno de los asesinos de Jaime Guzmán“, cerraron los parlamentarios, quienes pidieron que el expresidenta ofreciera disculpas públicas por la difusión de los insultos.