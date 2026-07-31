Crisis humanitaria en Ceuta: las razones tras la masiva migración de marroquíes a España

Mientras que Madrid cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad de Marruecos, varios países europeos acusaron al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de fracasar en la custodia de sus fronteras.

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Al menos 34 personas han muerto tras el masivo ingreso de marroquíes a Ceuta, mientras que las autoridades locales estimaron en más de 60 mil el número de migrantes que llegaron al lugar, lo que representa cerca del 70% de la población de ese enclave español en el norte de África.

El hecho, que desencadenó una crisis humanitaria y política, comenzó la madrugada del jueves con cientos de personas que llegaron nadando, y se mantuvo de manera ininterrumpida durante esa jornada y parte del viernes, tras el masivo ingreso por tierra.

Al respecto, desde España se cuestiona el rol de las fuerzas de seguridad marroquíes en lo ocurrido, ya que para acceder a la frontera entre Ceuta y Marruecos se deben traspasar barreras de policías y de fuerzas auxiliares que no contuvieron a los migrantes.

En Europa, en tanto, lo ocurrido en el enclave encendió todas las alarmas y fueron varios los países que acusaron al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de fracasar estrepitosamente en la custodia de sus fronteras.

Al abordar el tema, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigió a Madrid frenar “de inmediato” las llegadas de los inmigrantes marroquíes.

Por otra parte, varios países europeos secundaron la propuesta de Italia de sacar a España del espacio Schengen —un acuerdo que mantiene sin controles las fronteras interiores entre los países miembros— por la crisis en Ceuta. De hecho, en horas de este viernes la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, concretó la medida y suspendió el pacto.

Por qué los marroquíes emigran a Ceuta

De acuerdo con los analistas, son al menos cinco las razones que explican por qué miles de marroquíes, en su gran mayoría jóvenes, están emigrando a España a través de Ceuta.

La primera tiene que ver con el desempleo juvenil y la falta de oportunidades laborales en el país africano, donde la tasa de desocupación entre los 15 y 24 años alcanza el 29,2%.

Asociada con la primera se encuentra el deseo de acceder a las condiciones del bienestar que se vive en Europa, con modernos sistemas de salud y un mejor nivel educativo y de seguridad. En ese sentido, ingresar a Ceuta significa para los marroquíes el camino más corto para conseguirlo.

Un tercer motivo tiene que ver con las decisiones judiciales en España, ya que los tribunales españoles establecieron la prohibición de devolver a sus países a aquellos migrantes indocumentados que entran a sus fronteras nadando o en una embarcación a través del mar.

Los falsos mensajes y la desinformación difundida a través de las redes sociales también han jugado un rol en la crisis humanitaria, ya que se apunta a las redes de tráfico de personas tras las fake news respecto de las eventuales facilidades para cruzar la frontera o que, una vez hecha, su permanencia en Europa está garantizada.

El quinto factor se vincula con las históricas tensas relaciones entre Marruecos y España. Por ello, medios hispanos recalcaron que no es casualidad que la masiva migración se produjo en marco del 27º aniversario de la llegada al trono del monarca marroquí, Mohamed VI, quien

Si bien inicialmente lo ocurrido recordó lo ocurrido en 2021, las actuales cifras superan en más de 58 mil las registradas en aquella ocasión, que hasta este momento era la mayor crisis migratoria por el masivo ingreso de marroquíes a Ceuta.