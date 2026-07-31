Las razones de Sonia Adriasola para renunciar a un cargo clave en la Dipres

La jefa del Departamento de Finanzas y Empresas Públicas dejó su cargo tras más de cuatro meses en la actual administración.

A poco más de cuatro meses del arribo de José Pablo Gómez a la Dirección de Presupuestos (Dipres), se produjo el primer cambio dentro de su equipo inicial. Sonia Adriasola, jefa del Departamento de Finanzas y Empresas Públicas, presentó su renuncia al cargo, una salida que genera atención debido al rol estratégico que cumplía dentro del organismo.

Adriasola estaba a cargo de un área fundamental para el funcionamiento fiscal del país, especialmente por su participación en la elaboración de proyecciones de ingresos del Estado.

La economista había trabajado durante años junto a Gómez en la Dipres, donde durante 15 años lideró el área de Programación Financiera y mantuvo una relación laboral cercana con el actual director.

Desde la institución señalaron que la salida responde a que la funcionaria “asumirá nuevos desafíos profesionales” y destacaron su gestión durante el período en que estuvo al mando del departamento.

Entre los avances mencionados se encuentran mejoras en la administración de caja, el fortalecimiento de las estimaciones de ingresos fiscales, ajustes en la metodología de cálculo de deuda pública y el ordenamiento de partidas presupuestarias relevantes.

Tras la salida de Adriasola, Nicolás Correa, actual jefe del subdepartamento de Empresas Públicas, asumirá desde el 1 de septiembre como jefe subrogante del Departamento de Finanzas y Empresas Públicas, con el objetivo de mantener la continuidad del trabajo del equipo mientras avanza la preparación del proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

Si bien la versión oficial apunta a motivos profesionales, fuentes conocedoras de la interna de la Dipres señalaron a Radio Bio Bío, que la relación entre Adriasola y Gómez no habría logrado consolidarse, por lo que la exjefa del departamento evaluaría regresar a la Tesorería General de la República, donde se desempeñó antes de volver a la Dirección de Presupuestos.