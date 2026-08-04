Quién es el “tapado” que irá como candidato a vicepresidente de Milei en la elección de 2027

Lo claro es que no se trata de su actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, con la que el mandatario permanece distanciado desde hace bastante tiempo.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que ya decidió quién será el candidato a vicepresidente que lo acompañará en su intento de seguir en el poder en los comicios de 2027.

No obstante, el mandatario trasandino dijo que por ahora prefiere mantener el nombre en reserva, aunque lo claro es que no se trata de su actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, con la que permanece distanciado desde hace bastante tiempo.

El jefe de Estado argentino abordó el tema en la entrevista que le concedió al Diario de Río Negro, ocasión en la que manifestó que “tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”.

Tras la experiencia vivida con Villarruel, en el oficialismo prima la visión de que la o el compañero de fórmula de Milei para la reelección debe demostrar su lealtad al proyecto político que encabeza el presidente.

Los candidatos para ser el próximo vicepresidente de Milei

De acuerdo con los medios trasandinos, varias son las opciones que aparecen como posibles candidatos a vicepresidente de Javier Milei en las elecciones del próximo año.

Una de las que concita más coincidencias es la exministra y actual senadora, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara Alta. No solo cuenta con una amplia experiencia política, sino que en 2025 alcanzó la mitad de los votos en la ciudad de Buenos Aires en los comicios que la llevaron al Congreso.

Otro nombre que aparece con insistencia es el del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien es considerado una pieza vital al interior de La Libertad Avanza y, además, cuenta con la confianza de la presidenta del partido y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Precisamente, la hermana del actual mandatario también es mencionada por los medios trasandinos como una posible opción para sumarse a la fórmula presidencial, aunque desde su entorno se asevera que ella prefiere mantener sus actuales roles en el partido y el gobierno.

A las anteriores opciones se suman otras dos alternativas, y ambas forman parte del actual Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei.

La primera corresponde al exministro del Interior y actual jefe de Gabinete, Diego Santilli,quien cuenta con la confianza tanto del mandatario como de su hermana Karina Milei.

El quinto nombre que aparece con opciones de convertirse en el candidato a vicepresidente de Milei en 2027 es el del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de quien se destaca su gestión y el trabajo para implementar medidas tendientes a impulsar la economía.