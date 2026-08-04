La IA y el talento del futuro se toman la tercera CumbreTecnológica INACAP–ACTI, que por primera vez llegará a regiones

La tercera versión del encuentro se desarrollará el 26, 27 y 28 de agosto en Santiago, Antofagasta y Valdivia, donde la academia, autoridades, empresas lideres en la industria tecnológica y speaker nacionales e internacionales, abordarán el impacto de la IA en el desarrollo del talento para los principales sectores productivos del país.

Bajo el lema de “Talento en Expansión: Impulsando el potencial humano en la era de la IA”, la tercera versión de la Cumbre Tecnológica INACAP – ACTI, el mayor encuentro digital del país buscará generar un espacio de encuentro para que el mundo académico e innovador y el sector empresarial e institucional reflexionen sobre cómo la Inteligencia Artificial y todo lo que ella implica, está transformando la manera en que aprendemos, trabajamos y desarrollamos soluciones para el futuro.

Al respecto, el rector de INACAP, Lucas Palacios, comentó que “cada revolución tecnológica redefine las capacidades que una sociedad necesita para crecer. La Inteligencia Artificial está acelerando ese proceso y nos obliga a formar personas capaces de utilizar nuevas herramientas, y más importante aún a comprenderlas, cuestionarlas e integrarlas para resolver problemas reales en beneficio de la sociedad. En INACAP creemos que la mejor manera de enfrentar este cambio es construyendo puentes entre la educación y la industria. Por eso, esta nueva versión de la Cumbre Tecnológica busca ser un espacio donde empresas, expertos, docentes y estudiantes puedan cuestionar, conversar y aprender juntos. Transformar el conocimiento en desarrollo para Chile”.

Una de las principales Keynote Speaker que se presentará en Santiago, será la doctora en astronomía, Teresa Paneque, una de las representantes chilenas más relevantes en el escenario internacional de la ciencia, la exploración espacial, la divulgación científica y que recientemente fue invitada por la NASA al histórico lanzamiento del Artemis II. Por otro lado, y como parte de la experiencia que ofrecerá la Cumbre Tecnológica, habrá a disposición un circuito inmersivo, que permitirá conocer y experimentar tecnologías de vanguardia, explorando aplicaciones reales de Inteligencia Artificial, automatización y soluciones digitales que ya están impulsando la transformación de las industrias y la sociedad.

En este sentido, Luz María García, gerenta general de ACTI asegura que “la Inteligencia Artificial está redefiniendo la forma en que trabajamos, innovamos y generamos valor para el país. En este escenario, desarrollar habilidades digitales y fortalecer la vinculación entre la academia, las empresas y el ecosistema tecnológico es fundamental para que Chile aproveche plenamente las oportunidades de esta transformación. La Cumbre Tecnológica INACAP – ACTI se ha consolidado como un espacio de colaboración que impulsa las competencia del futuro y acerca la innovación a las distintas regiones del país, contribuyendo a construir una economía más competitiva e inclusiva”.

Tres ciudades, una experiencia

La edición 2026 de la Cumbre Tecnológica INACAP – ACTI busca proyectar el éxito alcanzado el año pasado, que reunió a más de 3.000 asistentes, 46 empresas líderes del sector tecnológico y 24 stands de innovación. Esta versión se desarrollará en Santiago y también, buscando la descentralización del evento, en regiones:

26 de agosto: INACAP Sede Central, Vitacura.

27 de agosto: INACAP Sede Central, Antofagasta y Valdivia.

28 de agosto: INACAP Sede Central (Vitacura), con una jornada especialmente orientada a estudiantes de Educación Media.

Durante las próximas semanas se darán a conocer la programación, los speakers nacionales e internacionales, las empresas participantes, las actividades y la apertura de inscripciones.