Las estratosféricas cifras que dejó el estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día

Se situó como el segundo mayor de la historia, tras quedar solo por detrás de Avengers: Endgame.

SONY PICTURES.

El estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día el fin de semana se situó como el segundo mayor de la historia, tras quedar solo por detrás de Avengers: Endgame.

La positiva respuesta del público ya despertó el apetito de Marvel Studios, Columbia Pictures y Sony Pictures, que estarían preparando una quinta película, otra vez con Tom Holland en el rol del héroe enmascarado.

De hecho, el actor manifestó en las últimas horas que “seguiré haciendo de Spider-Man mientras me quieran”.

Las cifras que dejó el estreno de Spider-Man

De acuerdo con lo informado, el estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día generó una taquilla a nivel mundial que superó los 927 millones de dólares (852 mil millones de pesos chilenos).

Solamente en Estados Unidos y Canadá el filme logró recaudar 355 millones de dólares, superando con creces anteriores éxitos de la saga, como Spider-Man: No Way Home, que consiguió 260 millones en su primer fin de semana.

De hecho, Spider-Man: Un Nuevo Día llevó la mayor cantidad de espectadores durante un fin de semana de estreno en Estados Unidos desde la pandemia, con 24 millones de entradas vendidas.

Pero, además, en su primer día en los cines norteamericanos la cinta consiguió incluso superar la marca que tenía Avengers: Endgame de 157 millones de la moneda estadounidense, tras recaudar 168 millones de dólares.

También se trata de la película número 38 del universo Marvel que debutó en el primer puesto en Estados Unidos y a nivel global.