Ocho regiones con “lluvia sobre lo normal”: qué esperar del pronóstico del tiempo en agosto

La proyección estacional de la DMC apuntó a importantes acumulados de agua en la zona centro y centro-sur del país.

Tras un julio bastante lluvioso, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dio a conocer las proyecciones del pronóstico del tiempo para el trimestre de agosto, septiembre y octubre.

Bajo este contexto, se espera que se registre lluvia sobre lo normal en una gran parte del país, producto de las probables condiciones que se generen en el país por la presencia del fenómeno El Niño, que se ha intensificado cada vez más.

Según el último boletín de tendencias climáticas, el pronóstico estacional varía dependiendo las zonas. En el norte, se aprecian condiciones secas, lo cual cambia un poco más hacia el centro.

Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto

En este marco, en ocho regiones de la zona central y centro-sur podrían tener precipitaciones sobre lo normal durante el trimestre. Estas son:

Región de Coquimbo.

Región de Valparaíso.

Región Metropolitana.

Región de O’Higgins.

Región del Maule.

Región de Ñuble.

Región del Biobío.

Región de La Araucanía.

Concretamente para agosto, las zonas con mayor probabilidad de lluvia son: Combarbalá, Los Vilos, La Ligua, Los Andes, Quillota, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Valdivia y Osorno.

Más al sur, se prevé una condición normal o sobre lo normal en Los Lagos y Magallanes, mientras que en Aysén se espera un nivel de lluvia más bajo de lo normal.

Según la información de la DMC, se deberían alcanzar estos montos acumulados para cumplir la proyección: