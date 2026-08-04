Fontaine cierra la puerta a que Codelco salga a la bolsa: “No está en el plan”

La línea de acción para los próximos años, según explicó el presidente del directorio de la estatal, contempla “priorizar inversión y postergar las que no sean indispensables o rentables”.

En medio del debate que abrió el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sobre privatizar Codelco, el presidente del directorio de la compañía minera estatal, Bernardo Fontaine, detalló el plan de acción que tiene para la empresa y descartó nuevamente la opción de que ésta se vuelva privada.

En conversación con radio Agricultura, Fontaine dijo que le parece lógico que exista el debate sobre permitir el ingreso de accionistas minoritarios a la compañía. “El plan nuestro no contempla eso sin embargo”, aclaró”.

“El plan nuestro contempla mejorar los flujos de la operación, priorizar inversión y postergar las que no sean indispensables o rentables. Vender activos para hacer caja, para fortalecer, hacer más grande Codelco, financiar las inversiones. Y en cuarto punto efectuar alianza con privados, para desarrollar nuevas minas o complementar nuevas actividades”, detalló.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Codelco se abra a la bolsa, manifestó: “No está en el plan. Es algo que me parece que está muy bien que se discuta. Pero yo creo que hoy día no están dadas las condiciones, primero hay que mejorar la gestión y los números de Codelco, establecer una lógica de una empres que busca la rentabilidad, generar utilidades”.

“El compromiso de este directorio, del presidente ejecutivo y de todos los trabajadores de Codelco es sacar a Codelco adelante, recuperarlo, salvarlo de la crisis en que está, sin venderlo“, cerró.