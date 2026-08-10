Líderes de América expresaron sus condolencias y ofrecieron equipos y asistencia para enfrentar la emergencia.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 remeció este lunes a Colombia, dejando decenas de víctimas fatales, personas heridas y daños en distintas zonas del país. Tras la emergencia, José Antonio Kast, expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y aseguró que Chile está disponible para prestar apoyo ante la catástrofe.

El movimiento tuvo su epicentro en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y generó una rápida reacción internacional, con distintos gobiernos expresando sus condolencias y ofreciendo ayuda para enfrentar la emergencia.

“Estamos disponibles para apoyar”: Kast solidariza con Colombia tras fuerte terremoto

Una de las primeras autoridades en pronunciarse fue la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien manifestó su disposición a colaborar con el país sudamericano.

La Mandataria afirmó que su Gobierno se encuentra monitoreando la situación y señaló que ofrece “todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia”. Además, indicó: “Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí”.

Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele también comprometió asistencia ante la catástrofe. El mandatario aseguró que “estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria“.

En Chile, José Antonio Kast manifestó su respaldo al pueblo colombiano y ofreció colaboración ante la emergencia. A través de X, expresó “toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país”. El Mandatario agregó que “Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite”.

Kast había viajado recientemente a Colombia para participar en la investidura del presidente Abelardo de la Espriella.