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Política

Monckeberg apunta a “pasada de cuenta” en críticas de Bachelet a Escudo de Las Américas

Sin embargo, Cristián Monckeberg dejó ver que el Gobierno debe explicar las implicancias de ser parte del Escudo de Las Américas, ya que “Chile dice una cosa y Estados Unidos transmite otra bastante más profunda”.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

Cristián Monckeberg, ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera, se refirió a la declaración conjunta de los ex presidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, en la cual instaron al Gobierno a dar pie atrás a la adhesión de Chile al Escudo de Las Américas.

Ante esta postura, Monckeberg expresó en radio Cooperativa que “me sonó como a pasada de cuenta, sobre todo de la presidenta Bachelet”, en alusión a su fallida candidatura a la Secretaría General de la ONU.

Para el militante RN, lo dicho por la otrora mandataria es “una suerte como de aquí me las voy a cobrar“.

Estas declaraciones fueron contrastadas por el ex ministro de Defensa José Antonio Gómez (PR), quien planteó que “no se puede pretender decir que la declaración (…) tiene una situación subalterna de pasada de cuentas por no haber sido apoyada a su cargo en la Organización de Naciones Unidas”.

Esta mirada fue compartida por el otrora titular de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien sostuvo que “rebajar así a la presidenta suponiendo intenciones de venganza o de resentimiento no corresponde”.

Por su parte, Cristián Monckeberg dejó ver que el Gobierno debe explicar las implicancias de ser parte del Escudo de Las Américas, ya que “Chile dice una cosa y Estados Unidos transmite otra bastante más profunda”.

Ante estas discrepancias, Monckeberg instó a detallar “hasta dónde llega y hasta dónde se involucra nuestro país” al ser parte de la instancia.

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