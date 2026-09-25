Senadora Gatica responde a críticas republicanas contra Paulina Núñez: “La derecha valiente está en Valparaíso y la cobarde en Nueva York”

La senadora RN agregó que “se necesita cambio de gabinete y ya es evidente. Los mensajes los hemos entregado en reiteradas ocasiones y por interno, pero hay ministros y subsecretarios que ignoran nuestras opiniones”.

AGENCIA UNO

El conflicto entre Republicanos y Renovación Nacional sumó un nuevo capítulo, luego que la senadora María José Gatica saliera en defensa de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, ante las críticas formuladas por parlamentarios de la tienda del presidente José Antonio Kast a sus cuestionamientos al manejo y la descoordinación del Ejecutivo.

Gatica sostuvo que las críticas de Núñez responden a una situación que, a su juicio, ha sido advertida en reiteradas oportunidades al Gobierno, tanto públicamente como en privado.

En esa línea, sostuvo que “primero, hay que estar en Chile para defender al Gobierno y votar como corresponde. Hablar desde la comodidad que da andar en el avión presidencial y estar en la ONU mientras aquí se pierde un proyecto que es de suma urgencia para Chile no es lo más apropiado”.

Al respecto, la legisladora fue más allá y dijo que “el diputado Schubert debe entender que existe libertad de expresión y que, ante errores legislativos que lo implican a él, lo mínimo que se espera es una autocrítica”.

La senadora RN agregó que “se necesita cambio de gabinete y ya es evidente. Los mensajes los hemos entregado en reiteradas ocasiones y por interno, pero hay ministros y subsecretarios que ignoran nuestras opiniones. Si la presidenta del Senado lo dice es porque en privado ya lo ha dicho muchas veces”.

Asimismo, la parlamentaria cuestionó que algunos sectores de la derecha critiquen a quienes “están enfrentando públicamente las dificultades de la agenda legislativa”, mientras otros parlamentarios se encuentran fuera del país.

“El Gobierno debe entender que somos los parlamentarios quienes estamos en la calle, los que damos la cara por el Gobierno, entonces, lo mínimo que se pide a los amigos republicanos es que tengan un poquito de pudor. La derecha valiente está en Valparaíso votando y salvando la agenda legislativa; la cobarde, de viaje en Nueva York”, recalcó la senadora María José Gatica.