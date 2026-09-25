Gobierno de Santiago conmemora Día Nacional Sin Auto con nuevos proyectos de movilidad sustentable

Respecto a la continuidad de la ciclovía de la Alameda, el gobernador Orrego emplazó al Gobierno central a cumplir los compromisos asociados al tercer tramo del proyecto, que aún se encuentra pendiente.

En el marco del Día Nacional Sin Auto, la Gobernación Metropolitana realizó una activación ciudadana junto a organizaciones de la Mesa Caminable y Pedaleable.

Durante la jornada, el gobernador Claudio Orrego reafirmó el compromiso de la autoridad regional con el desarrollo de infraestructura que entregue más alternativas de movilidad y permita avanzar hacia una ciudad más caminable y pedaleable.

“No estamos en contra de los autos, creemos que hay un momento para cada modo de transporte. Si algo hemos aprendido de la experiencia internacional es que la promoción de la movilidad activa es una tremenda inversión en salud y también en la humanización de las ciudades. Cada vez que una persona se baja de un auto y ocupa otro medio de transporte, especialmente caminar o bicicleta, ayuda a descontaminar, descongestionar y, además, promueve una vida más sana”, declaró el gobernador Orrego.

Respecto a la continuidad de la ciclovía de la Alameda, el gobernador Orrego emplazó al Gobierno central a cumplir los compromisos asociados al tercer tramo del proyecto, que aún se encuentra pendiente.

“Falta que el Gobierno cumpla con su palabra. Aquí hay un convenio de programación firmado por los municipios, el Gobierno Regional y el Gobierno central, y hay que cumplirlo. De no existir una solución, buscaré una fórmula alternativa para completar las obras. Yo no me voy a ir de gobernador sin haber terminado esta ciclovía”, aseguró.

El Gobierno de Santiago impulsa actualmente diversos proyectos de movilidad activa en la Región Metropolitana, entre ellos la ciclovía del eje Alameda, el nuevo Paseo Mapocho caminable y pedaleable, y el rediseño de ciclovías en Vicuña Mackenna, Gran Avenida y La Chimba.