Quién es Ivonne Baki, la nueva rival de Bachelet en el camino para encabezar la ONU

Se desempeñó como embajadora de Ecuador en Estados Unidos y se suma a la también ecuatoriana María Fernanda Espinosa.

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La diplomática ecuatoriana Ivonne Baki surgió este martes como una nueva rival para la expresidenta Michelle Bachelet en sus aspiraciones para convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), luego de incorporarse como la octava candidata al cargo.

De acuerdo con lo informado, fue designada por Tonga, nación insular del Pacífico, y se suma a la también ecuatoriana María Fernanda Espinosa.

Su incorporación se produce cuando ya se dio inicio al proceso para elegir al sucesor de Antonio Guterres, que debería concluir entre septiembre y octubre.

A fines de julio, Bachelet, no salió bien parada del sondeo inicial del Consejo de Seguridad, tras situarse en el cuarto lugar entre los siete postulantes.

Ivonne Baki, la nueva rival de Bachelet en el camino a la ONU

Baki comenzó su carrera diplomática en el Líbano, en Beirut, donde fue nombrada cónsul honoraria de Ecuador en 1981.

Tras retirarse temporalmente para realizar unos estudios, en 1992 volvió a ocupar un cargo diplomático, siendo nombrada cónsul honoraria en Boston y, posteriormente, se la ascendió a embajadora en Washington.

De acuerdo con lo informado, ha desempeñado un papel clave, especialmente, en las relaciones del país andino con Estados Unidos.

Al abordar su nominación, la nueva rival de Michelle Bachelet por la secretaría general de la ONU manifestó que “como la única candidata cuya herencia une a América Latina y el Medio Oriente, y única nominada que ha ayudado a mediar un acuerdo de paz entre dos Estados miembros soberanos de la ONU, estoy lista para ayudar a renovar la promesa fundacional de la Carta de la ONU: salvar a las generaciones futuras del azote de la guerra en un mundo donde el conflicto sigue creciendo“.