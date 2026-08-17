Bachelet reaparece en Chile en medio de carrera a la ONU con llamado para la conservación ambiental

La expresidenta enfrenta una etapa crucial en su apuesta por liderar Naciones Unidas. El próximo 21 de agosto son las nuevas votaciones informales.

Un foro celebrado en la Universidad Católica por los cien años del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y el hito que ello significó en la conservación de otras áreas silvestres en el país, fue el lugar en el que la expresidenta y hoy candidata a la secretaría general de la ONU Michelle Bachelet volvió a marcar presencia en territorio nacional.

La actividad también contó con la asistencia de la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, y su par de Agricultura, Jaime Campos. En el acto, Toledo anunció que Chile postulará al Fondo para el Medio Ambiente Mundial y que la totalidad de esos fondos —US$10,3 millones— se destinarán a la conservación de los parques nacionales del país.

“Se trata de construir una herramienta que permita financiar la conservación en el largo plazo”, especificó la ministra Toledo. La mirada de largo plazo fue un punto en el que la autoridad coincidió con la expresidenta Bachelet.

En su alocución, recogida por radio ADN, Bachelet recalcó que “crear un parque nacional no es solo un acto administrativo, es la expresión de la voluntad política que declara que hay lugares por su biodiversidad, sus ecosistemas, su patrimonio natural, cuyo valor debemos preservar hoy y siempre”.

“Conservar no es un lujo que podamos postergar (…) La conservación no puede depender de los ciclos políticos. Los bosques no crecen en cuatro años. Los glaciares no se recuperan en un período presidencial, y la biodiversidad que perdemos puede no volver”, instó.

Bachelet se encuentra en una ronda crucial en su carrera por la ONU. El pasado 30 de julio fue la primera ronda de votaciones informales —también llamadas straw polls— en las que los miembros del Consejo de Seguridad se inclinan por una candidatura. Pese a que, según trascendió de medios internacionales, quedó en el cuarto lugar de las preferencias, aún resta una nueva ronda de votaciones secretas programada para el 21 de agosto.