Terremoto en Colombia: el millonario monto que entregará Shakira para la reconstrucción en la zona más devestada

“Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”, manifestó la artista.

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La cantante colombiana Shakira anunció que entregará un millonario monto para ayudar en la reconstrucción de escuelas y una universidad de la zona del Chocó, la más devastada por el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto.

La intérprete hizo el anuncio tras llegar hasta la ciudad de Quibdó, la capital del departamento, en compañía de Howard Buffett, hijo del multimillonario Warren Buffett.

“Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir“, manifestó la artista.

Precisó también que “lo que más me preocupa es que, después de que pase el estado de emergencia (…), queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio“.

El monto que entregará Shakira para la reconstrucción

De acuerdo con lo reportado por los medios que la acompañaron en su visita, Shakira comprometió un millón de dólares para la reconstrucción de diez escuelas y una universidad.

La intérprete de la canción oficial del Mundial 2026 dijo que mientras ella enfocará sus esfuerzos en levantar nuevamente la institución de educación superior, Howard Buffett colaborará con la Fundación Pies Descalzos con el propósito de levantar los diez establecimientos educacionales.

“Los colombianos tienen una deuda histórica con el Chocó. El departamento del Chocó ha estado abandonado a su suerte y ha sido muy difícil dar pasos hacia el progreso“, recalcó.

En esa línea, convocó el sector privado, así como a los gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, a sumarse a los esfuerzos para la recuperación de los muncipios afectados por el sismo.