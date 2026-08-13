El geógrafo Marcelo Lagos analizó la actividad sísmica de Chile y detalló sectores donde, debido al tiempo transcurrido desde grandes terremotos, se ha acumulado energía que podría liberarse en futuros eventos.

Los recientes terremoto que han afectado a distintos puntos de Sudamérica volvieron a instalar una antigua preocupación en Chile: ¿podría uno de estos eventos tener consecuencias sobre nuestro país?

Frente a esta inquietud, el geógrafo Marcelo Lagos explicó que no existe actualmente una relación directa entre los terremotos registrados en Colombia y Venezuela y la ocurrencia de un futuro sismo en Chile.

Durante su conversación con Pedro Carcuro en El Rompecabezas, el académico abordó las características tectónicas de estos fenómenos y descartó que exista un supuesto “efecto dominó” que avance hacia territorio nacional.

“Se entiende, porque las imágenes han sido lamentablemente perturbadoras. Pero son procesos independientes”, afirmó. En la misma línea, sostuvo que “estamos muy lejos de que vaya a haber una conexión o transmisión de esfuerzos desde las rupturas que se han producido ahora en Colombia y Venezuela hacia Chile”.

Más allá de estos recientes terremotos, Lagos centró su análisis en la propia realidad sísmica de Chile y en aquellos sectores donde el paso del tiempo ha permitido acumular energía.

¿Se viene un gran terremoto en Chile? Marcelo Lagos identifica seis zonas que concentran energía acumulada

Entre ellos mencionó el territorio ubicado desde Pisagua hacia el norte, además del tramo comprendido entre Punta Patache y Tocopilla. Sobre estas áreas, explicó que corresponden a “lugares que no han tenido terremotos importantes hace mucho tiempo. Y luego todo lo que está al sur de Punta Patache (Tarapacá) hasta Tocopilla (Antofagasta), que tampoco ha tenido un terremoto importante hace mucho tiempo, y eso implica energía acumulada”.

El recorrido continúa por la costa de Atacama, donde, de acuerdo con el académico, ha transcurrido más de un siglo desde una importante liberación de energía.

En la zona central, en tanto, situó otro punto entre Los Vilos y Pichilemu, sector donde explicó que, pese a haber ocurrido terremotos, todavía existe acumulación hacia la zona de la Trinchera de Maule. “Luego saltamos la zona central de Chile, entre Los Vilos (Coquimbo) y Pichilemu (O’Higgins), que si bien ha tenido terremotos, son eventos puntuales hacia la costa y tiene energía acumulada hacia La Trinchera (Maule)”, señaló.

Hacia el sur, el especialista incorporó la costa del Biobío, aunque aclaró que el terremoto de 2010 ya produjo una importante liberación de energía en ese sector.

El último punto mencionado corresponde al territorio ubicado al sur de Tirúa y el golfo de Arauco, donde han pasado más de 60 años desde el terremoto de 1960. En este caso, Lagos advirtió: “al sur de Tirúa y el golfo de Arauco han pasado más de 60 años del evento del 60, y debería ya haber energía, no para un evento gigante como el del 60, pero nadie podría descartar la ocurrencia de un evento grande con magnitudes cercanas a 8 de Tirúa hacia el sur; eso podría ser probable”. Frente a la permanente incertidumbre que caracteriza a la actividad sísmica nacional, concluyó: “¿Hay energía suficiente? Siempre va a haber y el tiempo es uno de los principales indicadores”.