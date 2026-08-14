El drama de las trillizas que remece a Colombia: solo una sobrevivió a la muerte de sus hermanas y padres

Los cuerpos de los padres y de una de las trillizas fueron encontrados juntos, abrazados, bajo los escombros del edificio en que residían.

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Internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Imbanco, de Cali, permanece Ana María Saavedra, la única de las trillizas que sobrevivió al terremoto del pasado lunes en Colombia, en el cual también fallecieron sus padres.

La información se confirmó luego de que la noche del jueves se encontró el cuerpo de su hermana Isabella entre los escombros del edificio en el que residía la familia.

Previamente, se había informado del deceso de su otra hermana, Sofía, además de las de sus padres, Jairo Hernán Saavedra y Blanca Victoria Caicedo.

De acuerdo con lo reportado por los medios de ese país, los cuerpos de los padres y de una de las trillizas fueron encontrados juntos, abrazados, bajo los restos de la construcción que colapsó en la tercera ciudad más poblada de Colombia.

Así, los cuatro integrantes de la familia Saavedra Caicedo se suman a los más de 280 fallecidos y sobre 3.000 heridos que dejó el sismo, según los reportes oficiales.

Toda Colombia se emocionó por lo ocurrido con las trillizas

Los familiares y cercanos recalcaron la buena relación que mantenían las hermanas en una familia que se “amaba profundamente”.

La historia de las trillizas capturó la atención mediática en Colombia, luego del hallazgo de los padres y dos de las hermanas, y que la búsqueda de Isabella se prolongara por varios días.

Ana María, la única sobreviviente, fue rescatada en las primeras horas tras el movimiento telúrico y de inmediato se la internó debido a las heridas y fracturas que sufrió.

Los médicos que la están atendiendo ratificaron que la joven fue sometida a una cirugía de pelvis, tras lo cual tendrá que hacer frente a una prolongada recuperación.

“El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Cali el 10 de agosto cambió nuestra familia para siempre“, resumieron los familiares de los Saavedra Caicedo.