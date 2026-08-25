VIDEO – “Representa una visión de construcción de la paz”: Sheinbaum respalda candidatura de Bachelet a la ONU

Pese a destacar por qué respalda su postulación, la presidenta de México adelantó que conversará con la exmandataria tras el revés que sufrió.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría Genera de la ONU, en medio de los cuestionamientos tras el segundo sondeo informal que se dio a conocer el pasado viernes.

En este segundo estudio, la exmandataria obtuvo solo dos votos de respaldo, quedando en el séptimo lugar. Desde entonces, distintas voces han manifestado la posibilidad de que retire su postulación a dicho cargo.

En su tradicional punto de prensa, la jefa del Estado mexicano señaló que Bachelet “me solicitó una reunión, aún no lo tengo contemplado el día de hoy, pero pues sí, es importante hablar con ella porque nosotros sostuvimos su candidatura como secretaria general de Naciones Unidas“.

Sheinbaum recalcó que Bachelet “es una mujer que representa una visión de construcción de la paz, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de la Carta de Naciones Unidas, que así lo ha mostrado durante toda su vida y que busca la multilateralidad”.

Aún así, la presidenta de México no dejó de lado el revés que sufrió tras el segundo sondeo informal. “Hay que ver, pues, las posibilidades que ella tiene pero es un asunto de defensa de lo que deben ser las Naciones Unidas“, aseveró.