Límite diario de uso y bloqueo nocturno: las medidas que tomará Meta tras llegar a millonario acuerdo en EE.UU.

La compañía de Mark Zuckerberg destinará miles de millones de dólares a programas de salud mental infantil y adoptará una serie de medidas para prevenir la dependencia a sus redes sociales.

Antes de que culminara el juicio federal contra Meta —la matriz que agrupa aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Facebook y Threads—, la empresa decidió llegar a un millonario acuerdo.

Son 18 mil millones de dólares los que Meta deberá pagar, si el tribunal acepta la decisión, por un plazo de 10 años. Los fiscales que representan a alguno de los 29 estados que llevaron a Meta a este juicio valoraron que estos fondos tendrán como destino programas de salud mental infantil, actividades extracurriculares y de orientación digital.

El juicio tiene su origen en una investigación liderada por fiscales generales de ocho estados sobre el deterioro mental al que estas redes sociales causaron en menores de edad. La indagatoria tomó como punto de partida un reportaje de The Wall Street Journal que dio a conocer en 2021 un documento interno de Meta en el que reconocía el daño que estaba causando en adolescentes y especialmente en lo que respecta a la imagen corporal de niñas.

Meta, a diferencia de sus competidores que han resuelto este tipo de demandas mediante acuerdos extrajudiciales, insistió en ir a juicio. Según recoge Wired, este acuerdo permite a la compañía de Mark Zuckerberg eludir pérdidas de más de un billón de dólares, que habría tenido que destinar a la reparación de daños y perjuicios en caso de determinarse su responsabilidad.

El acuerdo no solo incluyó el millonario pago. Meta también deberá extremar las medidas para reducir el tiempo en pantalla de niños y adolescentes. Una de ellas corresponde a un límite predeterminado de dos horas de uso al día, que podría disminuir a una si es que Youtube o Snapchat adoptan medidas similares. Esta configuración predeterminada solo podrá ser desactivada con autorización de los padres. Aunque, de momento la compañía no ha especificado cómo se asegurará de que sean los tutores del niño los que desactiven esta función.

Adicionalmente, las aplicaciones se mantendrán silenciadas por defecto entre las 00.00 y 06.00 horas. Las notificaciones también permanecerán desactivadas durante el horario escolar. Los adolescentes recibirán recordatorios cada 15 minutos de uso continuo de las redes sociales y otros avisos cuando superen los 60 y 90 minutos.

Los padres, por su parte, podrán establecer que el feed sea cronológico y no algorítmico y desactivar la reproducción automática. Meta, adicionalmente, dejará de mostrar por defecto el número de reacciones que tienen los post a los adolescentes, deshabilitará filtros de belleza y maquillaje extremo, implementará controles más estrictos de verificación de edad y tomará medidas aún no especificadas frente al acoso y contenido que fomente trastornos alimentarios y autolesiones. Tampoco podrá hacer declaraciones falsas o engañosas sobre sus funciones de seguridad.

Un auditor externo, cuyo carácter aún se desconoce, será el encargado de supervisar estas nuevas políticas de Meta e informar sobre posibles problemas a los fiscales generales.