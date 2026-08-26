Bailarina chilena muere en hotel de Brasil tras viajar por torneo de danza

Al notar que no regresaba, sus compañeros fueron hasta el hotel y la encontraron inconsciente dentro de su habitación.

Una bailarina chilena de 32 años, Silvia Gatica Pérez, fue encontrada fallecida al interior de la habitación del hotel donde se alojaba en Salvador de Bahía, Brasil.

La mujer había viajado al país junto a un grupo de más de 30 personas para participar en FitDance Con 2026, reconocido encuentro internacional de danza realizado en el Centro de Convenciones de Salvador.

Bailarina chilena muere en hotel de Brasil

De acuerdo con antecedentes difundidos por medios brasileños, Gatica se había retirado del grupo para descansar tras participar en los ensayos.

Al notar que no regresaba, sus compañeros fueron hasta el hotel y la encontraron inconsciente dentro de su habitación, ubicada en el sector de Río Vermelho. Aunque solicitaron la presencia de los servicios de emergencia, los equipos médicos confirmaron que ya había fallecido.

Según personas cercanas, la joven padecía epilepsia, por lo que una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a que podría haber sufrido una crisis mientras se encontraba sola. Sin embargo, esta posibilidad todavía no ha sido confirmada oficialmente y las circunstancias exactas de su muerte continúan bajo investigación.

En ese contexto, en una primera revisión del sitio, la Policía Civil de Bahía informó que no se detectaron indicios evidentes de violencia.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que están prestando apoyo a los familiares de la fallecida. “La Cancillería se encuentra en contacto con los familiares de la connacional fallecida en Salvador de Bahía, para poder prestarle la asistencia consular correspondiente. De la misma forma, el Consulado General de Chile en Río de Janeiro está realizando gestiones ante las instituciones respectivas en Brasil para asistir a la familia”.

Gatica, además de dedicarse a la danza, se desempeñaba como profesora en esta disciplina. Su fallecimiento ocurrió pocos días después de su llegada a Brasil, donde había viajado con la expectativa de participar en una de las principales convenciones internacionales del rubro.