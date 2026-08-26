Según los antecedentes recabados, la embarcación transportaba a parte de una delegación compuesta por 14 alumnos y cuatro docentes del campus Pucón.

Un estudiante de 34 años de la Universidad de La Frontera (UFRO) murió este miércoles luego de que la balsa en la que realizaba un descenso de rafting volcara en el río Liucura, en Pucón, región de La Araucanía.

El accidente ocurrió mientras participaba de una actividad académica junto a otros integrantes de la casa de estudios.

Según los antecedentes recabados, la embarcación transportaba a parte de una delegación compuesta por 14 alumnos y cuatro docentes del campus Pucón. Por motivos que aún son materia de investigación, el bote se dio vuelta y uno de los estudiantes fue llevado por la corriente, siendo localizado cerca de un kilómetro río abajo.

Estudiante de la UFRO muere en actividad académica de rafting

Tras ser encontrado, el joven recibió maniobras de reanimación por parte de los equipos de emergencia. Sin embargo, pese a las labores realizadas, el personal médico confirmó su fallecimiento en el lugar.

El capitán Danilo Rojas, de la Novena Comisaría de Pucón, señaló que se trataba de “un estudiante de 34 años perteneciente a la carrera de Ecoturismo de la Universidad de La Frontera, quien se encontraba realizando el descenso por rafting en el río Liucura”.

Al sitio concurrieron funcionarios del SAMU, Carabineros, Bomberos y equipos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). Por instrucción del fiscal de turno, también se dispuso la presencia del Servicio Médico Legal y de funcionarios de la SIP, quienes tomaron declaraciones a testigos para esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con información de Radio Bío Bío, el estudiante había suspendido temporalmente sus estudios y este semestre había regresado a la carrera. Su identidad aún no ha sido informada oficialmente. La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes para determinar cómo se produjo el fatal accidente.