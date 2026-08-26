Contraloría detecta $796 mil millones en saldos contables sin movimiento en organismos públicos y municipios

Desde la institución precisaron que, si bien la existencia de estos saldos sin movimiento no constituye por sí sola una irregularidad, “su permanencia prolongada genera riesgos relevantes para la gestión de los recursos públicos”.

La Contraloría General de la República puntualizó que detectó la existencia de $796.440 millones en saldos contables sin movimiento en organismos públicos y municipios.

Según detalló el organismo contralor, se trata de recursos registrados en cuentas financieras que permanecen inactivas desde los años 2020 a 2024 y que seguían sin movimientos a marzo de 2026.

Del monto total, $641.954 millones corresponden al sector público y $154.486 millones al sector municipal, de acuerdo al Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN), que administra Contraloría.

Desde la institución precisaron que, si bien la existencia de estos saldos sin movimiento no constituye por sí sola una irregularidad, “su permanencia prolongada genera riesgos relevantes para la gestión de los recursos públicos. Entre ellos, la posibilidad de perder recursos que deben ser recuperados mediante acciones de cobranza, la existencia de fondos transferidos que no están siendo utilizados para los fines previstos y la disponibilidad de información financiera desactualizada o poco confiable para la toma de decisiones”.

Contraloría precisó que más del 90% de los recursos sin movimiento corresponden a cuentas por cobrar, es decir, a fondos cuya recuperación depende de acciones de cobranza y que, por tanto, no constituyen recursos disponibles de manera inmediata.

En el caso de los recursos disponibles, “la inactividad puede reflejar fondos inmovilizados que no se están utilizando para los fines específicos a los que se hayan destinados o información desactualizada o incorrecta de la contabilidad de los organismos del sector público o municipal, lo que dificulta la toma de decisiones confiables”.

Los antecedentes detectados se comunicarán directamente a las entidades involucradas, a fin de que los revisen y, en caso que corresponda, efectúen las acciones de cobranza, regularicen tales saldos inactivos, fortalezcan los mecanismos de control y seguimiento.