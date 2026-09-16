Paola Walker Rodríguez, la ex candidata a constituyente que fue condenada en Nueva Zelanda

Paola Walker Rodríguez, de profesión ingeniera comercial, fue candidata independiente a la Convención Constitucional en 2021 por el Distrito 10.

La Justicia de Nueva Zelanda condenó a Paola Walker Rodríguez por una serie de irregularidades en la entrega de visas cometidas por su agencia de viajes, centrada en el intercambio de estudiantes desde Chile.

Según consignó Chilevisión Noticias, la mujer, radicada en Oceanía, es dueña de Walker Travel Education, que llevaba a jóvenes chilenos al país.

Paola Walker Rodríguez, de profesión ingeniera comercial, fue candidata independiente a la Convención Constitucional en 2021 por el Distrito 10, que incluye las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. Sin embargo, solo recibió 2.545 votos, un 0,60%, no resultando electa.

Los denunciantes acusaron a Walker Rodríguez de gestionar programas de educación en Nueva Zelanda, incluyendo la tramitación del proceso migratorio, lo que no se habría cumplido, lo que hizo que el Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo abriera un proceso judicial en su contra.

Una de los denunciantes, Camilo Rivera, relató que “llegué acá en noviembre del 2022 con esta agencia que se llamaba AIS Walker en ese momento. Ahora se llama Walker Travel Education. Sin embargo, pese a que se pagó el curso completo, ni mis papás ni mi hermano recibieron visa. Yo fui el único que recibió visa, lo que significa que ellos no pudieron estudiar en el instituto que les prometieron ni tampoco pudieron trabajar”.

Otra de las víctimas, Ana Belén Valdebenito detalló que “estando allá en Nueva Zelanda nos dimos cuenta del engaño en sí. Todo el proceso nos mandaban mails diciendo que inmigración estaba pidiendo más documentos. Llegando allá, nos dimos cuenta de que, claro, en ningún momento se tramitó nada. O sea, Inmigración no sabía nada de nosotros, solo que íbamos como como visitantes”.

Ante estos antecedentes, Paola Walker Rodríguez fue declarada culpable y su sentencia se conocerá en febrero del próximo año.