Que la celebración del 18 no termine en una consulta de urgencia

Celebrar de manera segura implica además prevenir accidentes: mantener a niñas y niños lejos de la parrilla y el fuego, manipular carbón y objetos pesados con cuidado y nunca utilizar hilo curado al elevar volantines. Las Fiestas Patrias deberían dejarnos buenos recuerdos, no una urgencia médica ni una tragedia que pudo evitarse.

Las Fiestas Patrias son sinónimo de encuentro, comidas compartidas, fondas, asados y tradiciones que forman parte de nuestra identidad nacional. Pero también son días en que cambian los horarios, nos alimentamos más de lo habitual, aumenta el consumo de alcohol y aparecen situaciones que pueden terminar en una consulta de urgencia. La invitación este año no es a celebrar con culpa ni a convertir el autocuidado en una lista de prohibiciones, sino a tomar decisiones simples para disfrutar y volver a casa bien.

Desde la Sociedad Chilena de Medicina Familiar (SOCHIMEF) creemos que la prevención también se construye en estos espacios cotidianos. No se trata de dejar de comer una empanada o renunciar al asado. Sino que de entender que muchas complicaciones de estas fechas son evitables si planificamos, moderamos los excesos y mantenemos medidas básicas de autocuidado.

Una primera preocupación es la seguridad de los alimentos. Carnes, empanadas, anticuchos, ensaladas y salsas requieren una manipulación adecuada. Comprar en lugares autorizados, mantener la cadena de frío, lavarse las manos antes de cocinar, separar los utensilios usados para carnes crudas de aquellos destinados a alimentos cocidos y asegurar una cocción completa son medidas sencillas que pueden prevenir intoxicaciones y cuadros gastrointestinales. También es importante no dejar alimentos perecibles durante horas a temperatura ambiente.

El segundo consejo es disfrutar con equilibrio. En cada comida conviene combinar proteínas, verduras y una porción moderada de carbohidratos, procurando no excederse en la cantidad, ni acumular demasiadas preparaciones. Además, es recomendable prestar atención a los bebestibles: las bebidas azucaradas y alcohólicas pueden aportar un exceso de azúcar y calorías, además de afectar nuestro bienestar, por lo que es preferible moderar su consumo y elegir agua como principal fuente de hidratación.

Otra sugerencia es comer lentamente y prestar atención a las señales de hambre y saciedad para disfrutar más los alimentos y evitar comer de manera automática. Asimismo, puede ser útil planificar las porciones y mantener horarios regulares, sin convertir la alimentación en una fuente de restricciones o culpa.

El alcohol merece un capítulo aparte. Desde el punto de vista de la salud, mientras menos alcohol se consuma, mejor. Y hay una regla que no admite excepciones: si se bebe, no se conduce. Designar previamente a quien manejará o utilizar transporte público o aplicaciones de movilidad puede evitar una tragedia. Quien camina después de beber también debe extremar las precauciones.

Este 18, la invitación de SOCHIMEF es simple: disfrutar nuestras tradiciones y compartir, recordando que ninguna celebración necesita del exceso para ser memorable.

Celebrar de manera segura implica además prevenir accidentes: mantener a niñas y niños lejos de la parrilla y el fuego, manipular carbón y objetos pesados con cuidado y nunca utilizar hilo curado al elevar volantines. Las Fiestas Patrias deberían dejarnos buenos recuerdos, no una urgencia médica ni una tragedia que pudo evitarse. Cuidarse y cuidar a quienes están con nosotros también es una forma de celebrar.