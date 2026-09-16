Caso Audios: CDE se querella contra ex juez Antonio Ulloa por cohecho y revelación de secreto

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presento una querella contra Antonio Ulloa, ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, por los delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial, en el marco del Caso Audios.

La acción interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago también está dirigida contra los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas, Samuel Donoso y el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, como autores del delito de soborno.

De acuerdo con la querella, los antecedentes disponibles en la investigación darían cuenta de “una red de relaciones personales entre Hermosilla, Vargas y Donoso, profesionales y personas de confianza en cuyo contexto se habrían realizado gestiones para favorecer el nombramiento de Ulloa” como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y en la designación de otras personas en cargos del Poder Judicial.

El CDE aseveró que estas acciones “configuraron las solicitudes de beneficios para el exministro, y el dar o consentir en dar por parte de los abogados, para, tras su nombramiento, sin declarar las inhabilidades presentes, resolver en diferentes causas en favor de los intereses representados por los referidos abogados”. También se le atribuye la entrega de información reservada obtenida en el ejercicio de su cargo, como antecedentes sobre acuerdos, votaciones, y asuntos disciplinarios de tribunales superiores antes de que se hicieran públicos.

La querella también describe cómo Sergio Yáber habría transferido periódicamente a Antonio Ulloa cerca de $74,3 millones entre febrero de 2019 y abril de 2025, período en que el exministro votó a su favor en un proceso para proveer el cargo de Conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago.

Según el CDE, estas actuaciones revisten, “además de ser constitutivas de los delitos que indica, una especial gravedad afectando seriamente el estado de derecho y principios tan básicos como el de igualdad ante la ley”.