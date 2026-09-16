La Moneda recibe a familia de Mariana Sepúlveda y revisará proyecto contra prescripción de homicidios

Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género, se reunió con la familia de Mariana Sepúlveda, quienes estuvieron acompañados por el ex fiscal Carlos Gajardo y el diputado Javier Muñoz, impulsor de la llamada Ley Mariana.

La iniciativa del parlamentario DC busca poner fin a la prescripción en delitos como homicidio, femicidio y parricidio, permitiendo su persecución judicial aún cuando hayan transcurrido los plazos establecidos actualmente por la legislación.

“Quiero agradecer la confianza de la familia de Mariana, de la señora Marta. Valoro su fuerza como mujer, como madre, que durante estos 18 años ha luchado por su hija y por conocer la verdad de los sucesos, pero también por el resto de su familia. Ella nos muestra la fuerza de la mujer chilena y una valentía muy grande como madre”, señaló la ministra Judith Marín.

En la instancia, la secretaria de Estado recibió el proyecto de ley y abordó las alternativas de apoyo disponibles para la familia de Mariana Sepúlveda en materia de reparación y acompañamiento jurídico, a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

“Acusamos recibo del proyecto y nos comprometemos a revisarlo y a socializarlo. Pero también hemos comprometido el acompañamiento jurídico a la familia a través de nuestro Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, y también el acompañamiento psicosocial, a fin de brindar la reparación que es necesaria en estos momentos”, explicó la ministra.

Por su parte, el diputado Javier Muñoz expresó que “esperamos que este proyecto tenga una discusión transversal y pueda avanzar con rapidez en el Congreso. Para nosotros es fundamental contar con el apoyo del Ejecutivo para darle urgencia a esta iniciativa, porque de eso dependerá qué tan pronto podamos iniciar su discusión. La Ley Mariana busca que el paso del tiempo no sea un impedimento para que las familias puedan acceder a la verdad y a la justicia”.