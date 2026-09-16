Gobierno impulsa salvoconducto para salida de venezolanos: podrán viajar con pasaportes vencidos

Máximo Pavez dejó en claro que “todos los venezolanos que tengan ese salvoconducto van a poder salir del país, aunque no tengan pasaporte, aunque no hayan entrado por paso habilitado, sino que cualquier venezolano va a poder salir y va a poder ser admitido en Venezuela”.

AGENCIA UNO

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, informó que se implementará un salvoconducto para que los ciudadanos venezolanos puedan dejar Chile y volver a su país, a pesar de tener sus documentos vencidos.

El funcionario de Gobierno explicó que esta autorización, que debe ser homologada en las próximas 24 horas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, apunta a la revisión de la resolución de 2024 que flexibilizaba los controles de salida, pero según el actual Ejecutivo “adolecía una ilegalidad”.

El subsecretario Pavez declaró que “la única solución para aquellos ciudadanos venezolanos que quieran salir del país con pasaporte vencido es obtener un salvoconducto” reconocido por Chile.

En esta línea, detalló que “se le transmitió a la Policía de Investigaciones, pero falta que la Cancillería, a través de una resolución, homologue dicho salvoconducto a un documento válido de viaje para cumplir con la ley”.

Máximo Pavez dejó en claro que “todos los venezolanos que tengan ese salvoconducto van a poder salir del país, aunque no tengan pasaporte, aunque no hayan entrado por paso habilitado, sino que cualquier venezolano va a poder salir y va a poder ser admitido en Venezuela”.

“Nosotros esperamos como gobierno entre hoy y mañana poder terminar el trámite de homologación de este salvoconducto. Una vez que ese trámite esté finalizado, va a ser informado a la opinión pública para que todos los ciudadanos de Venezuela puedan viajar a su país”, cerró el representante de Interior.