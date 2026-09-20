Delcy Rodríguez y José Antonio Kast debutan en la ONU, mientras Putin y Xi se ausentarán de la cita

La cita reunirá a más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno entre el 22 y el 28 de septiembre en Nueva York.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, órgano principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reunirá entre el 22 y el 28 de septiembre a más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno en Nueva York, en una cita marcada por la presencia de líderes como Donald Trump, José Antonio Kast y la prevista participación de Delcy Rodríguez, además de las ausencias de Vladímir Putin y Xi Jinping.

La presidenta interina de Venezuela tiene contemplada su asistencia al encuentro, lo que supondría la primera visita de un jefe de Estado venezolano a la Asamblea General desde la participación de Nicolás Maduro en 2018.

Delcy Rodríguez y José Antonio Kast debutan en la ONU

En América Latina también tienen previsto intervenir Lula da Silva, Daniel Noboa, Javier Milei, Rodrigo Paz y José Antonio Kast.

En tanto, los gobiernos de México y Colombia estarán representados por sus cancilleres o vicepresidentes, debido a la ausencia de sus respectivos mandatarios.

Entre las principales ausencias estarán los presidentes de Rusia y China. La delegación rusa será encabezada por el canciller Serguéi Lavrov, mientras que Pekín estará representado por el vicepresidente Han Zheng.

Xi Jinping no participará presencialmente pese a que tiene previsto viajar a Washington durante la misma semana para reunirse con Trump. En Europa, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y otros líderes asistirán a la cita, mientras que Giorgia Meloni y Friedrich Merz no estarán presentes.

De acuerdo a medios internacionales, el conflicto en Ucrania y la situación de Medio Oriente ocuparán parte importante de la agenda, ya que Volodímir Zelenski participará en la semana de alto nivel, mientras que Mahmud Abás intervendrá por videoconferencia luego de que Estados Unidos le negara nuevamente el visado. En contraste, Washington autorizó el ingreso de la delegación iraní, que estaría encabezada por el presidente Masud Pezeshkian, en medio de las tensiones regionales.