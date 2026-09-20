“Fue expuesta innecesariamente”: Oficialismo apunta a Boric tras salida de Bachelet en carrera por la ONU

Parlamentarios oficialistas cuestionaron el origen y manejo de la candidatura, mientras defendieron la decisión del Gobierno de retirar su respaldo.

La decisión de Michelle Bachelet de retirar su candidatura a la Secretaría General de la ONU generó nuevas críticas desde el oficialismo, donde distintos dirigentes apuntaron al expresidente Gabriel Boric por la forma en que se impulsó la postulación.

En ese contexto, el senador UDI Iván Moreira sostuvo que la expresidenta conocía las dificultades que enfrentaba su postulación y cuestionó que la oposición responsabilizara al actual Gobierno.

Oficialismo apunta a Boric tras salida de Bachelet en la carrera por la ONU

“La expresidenta Bachelet sabía perfectamente que su candidatura era un riesgo y no obtuvo los apoyos necesarios para continuar”. comenzo diciendo Moreira en un videopublicado en sus redes sociales.

En la misma línea, afirmó: “Que la oposición no venga a responsabilizar y usar como excusa esta derrota anticipada. Aquí los grandes responsables son precisamente México y Brasil, que no tuvieron la influencia y el liderazgo necesario para trabajar por su propia campaña“.

Desde el Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert también responsabilizó a Boric y aseguró que la candidatura no contaba con suficiente respaldo. “Sabíamos y lo señalamos que la candidatura de la señora Bachelet no tenía mucha viabilidad y aquí hay un gran responsable que deberá darle las explicaciones del caso”.

Asimismo, cuestionó que el exmandatario no hubiera coordinado la postulación con la futura administración ni con los partidos políticos, afirmando que terminó siendo “la candidatura de él” y no una candidatura de Estado.

En tanto, el excandidato presidencial Johannes Kaiser sostuvo que la exmandataria fue involucrada en una estrategia política impulsada por Boric. “Más allá de lo que sea mi postura respecto de ella personalmente, creo que fue expuesta innecesariamente por el expresidente Boric para realizar una operación política nacional y creo que la expresidenta no se merecía eso”.