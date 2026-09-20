“Sí, sí valía la pena”: Boric respalda a Bachelet tras bajar su candidatura a la ONU

El expresidente valoró la decisión de la exmandataria y agradeció a México y Brasil por respaldar su postulación.

El expresidente Gabriel Boric respaldó a Michelle Bachelet luego de que la exmandataria anunciara su decisión de retirar su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El exjefe de Estado destacó la forma en que enfrentó el proceso y aseguró que su postulación tenía sentido pese al escenario internacional adverso.

Boric respalda a Bachelet tras bajar su candidatura a la ONU

“La dignidad y coherencia con que la Presidenta Bachelet encaró la candidatura a SG de Naciones Unidas será un ejemplo que permanecerá en la historia”, sostuvo Boric. En ese sentido, agregó: “Son tiempos en que el multilateralismo, el cumplimiento del derecho internacional y el respeto irrestricto de los derechos humanos están cuestionados y literalmente bajo fuego”.

El exmandatario también abordó las dudas respecto de si valía la pena impulsar la candidatura en medio de las dificultades que enfrentaba. “Y lo que representa Michelle Bachelet es incómodo para quienes quieren que esto siga así”, manifestó.

Luego, tras señalar que había conversado con la exjefa de Estado, afirmó: “Habiendo conversado mucho con la Presidenta me atrevo a responder con profunda convicción que si, si valía la pena”.

Boric defendió además la importancia de mantener ese tipo de postulaciones pese a los resultados adversos y agradeció el respaldo recibido desde México y Brasil. “Porque es justamente en los momentos adversos donde hay que defender con más fuerza lo que creemos, y aunque haya una derrota temporal, esa derrota se convertirá en semilla para el futuro”, señaló.

Junto a ello, destacó a Claudia Sheinbaum y Lula da Silva por su apoyo y cerró con un mensaje a Bachelet: “Gracias Presidenta Bachelet por tu valentía y dignidad. Mi eterna admiración y respeto”.