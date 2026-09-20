La medida regirá este domingo en distintos puntos de las rutas de acceso a la capital.

Cerca de 180 mil vehículos se espera que regresen este domingo 20 de septiembre a la Región Metropolitana tras el término de las Fiestas Patrias, en una jornada que contará con el denominado “peaje a luca” en distintos puntos de las principales rutas de acceso a Santiago.

Ante el masivo desplazamiento, las autoridades activaron un plan de contingencia que contempla medidas especiales en las principales rutas de acceso a Santiago y refuerzos en el transporte público.

Peaje a luca: Las medidas para el retorno de 180 mil vehículos a Santiago

Entre las disposiciones destaca el denominado “peaje a luca” para vehículos livianos, beneficio que estará vigente entre las 07:00 y las 12:00 horas.

La tarifa de $1.000 se aplicará en los peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago por la Ruta 68; Nueva Angostura, en ambos sentidos de la Ruta 5 Sur; y Las Vegas, también en ambos sentidos de la Ruta 5 Norte.

El operativo también considera un incremento de la oferta de transporte público. Metro de Santiago aumentará su flujo en un 20% entre las 12:00 y las 23:00 horas, mientras que Red Movilidad reforzará 20 recorridos que conectan los principales ejes viales, terminales de buses interurbanos y sectores donde se desarrollan fondas.

En paralelo, continuarán los controles a buses interurbanos y rurales. De acuerdo con el balance entregado el sábado, hasta ese momento se habían realizado 9.303 fiscalizaciones, que terminaron con ocho buses retirados de circulación, 1.193 citaciones a propietarios y conductores y otras 302 a pasajeros.