Chile Day: diplomacia empresarial

En un escenario internacional marcado por la recomposición de los flujos de capital, Chile Day cumple un rol determinante: ratificar las fortalezas institucionales y construir puentes de diálogo directo entre las autoridades y los grandes inversionistas del mundo.

Desde su creación en el año 2007, Chile Day se ha consolidado como la principal plataforma de promoción financiera e internacionalización bursátil de la economía chilena. Concebido como un esfuerzo público-privado liderado por la corporación Inbest Chile junto con el Ministerio de Hacienda, este foro nació con el objetivo estratégico de posicionar al mercado financiero nacional en las principales plazas globales, promoviendo la integración, la liquidez y la atracción de inversiones hacia nuestro país.

A lo largo de sus sucesivas ediciones, que han sumado en los últimos años diferentes ciudades, tales como Toronto, París y Madrid, manteniendo siempre a las históricas Londres y Nueva York, sus objetivos se han ampliado para abarcar una agenda integral de competitividad, desarrollo de infraestructura estratégica, innovación, sostenibilidad y financiamiento corporativo. Incluso, en esta segunda ronda del Chile Day del 2026 se incorporaron paneles de asuntos geopolíticos, tan necesarios para comprender el entorno actual.

En un escenario internacional marcado por la recomposición de los flujos de capital, eventos como el Chile Day cumplen un rol determinante: ratificar las fortalezas institucionales, difundir los nuevos marcos regulatorios que se están aprobando en el país y construir puentes de diálogo directo entre las autoridades públicas y los grandes inversionistas del mundo.

El valor sustancial de este encuentro radica, muy especialmente, en la elevada representatividad de sus asistentes. En esta oportunidad, la delegación chilena congregó a cuatro ministros (encabezados por el de Hacienda, Jorge Quiroz), la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, reguladores del sistema financiero, ejecutivos bancarios, administradoras de fondos de pensiones, gestoras de activos y principales líderes del mundo gremial empresarial, como la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Esta convergencia transversal frente a los mercados financieros internacionales proporciona un espacio indispensable para el análisis técnico y la concreción de oportunidades de inversión de alto impacto. Sin embargo, lo más destacable es la masiva concurrencia de las comunidades de negocios locales en ambas capitales europeas.

En efecto, la nutrida asistencia de importantes grupos empresariales españoles e inversionistas británicos consolida a esos centros como de primer orden para el flujo de capitales hacia Chile. Sectores estratégicos como energías renovables, infraestructura, minería, servicios financieros y tecnología continúan en el foco de los inversionistas de España y Reino Unido, quienes valoran la estabilidad y seguridad jurídica que ofrece Chile, tal como lo pusiera de relieve en su intervención la Presidenta del Banco Santander, Ana Botín.

La presente edición tuvo una característica singular, dado que las dos sesiones, Madrid y Londres, se verificaron a solo seis meses de haber iniciado su gestión el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Tal situación, sumada a los mensajes de los ministros y autoridades participantes transmitió un mensaje nítido de certidumbre jurídica, disciplina fiscal y apertura al capital privado. Lo anterior, por cuanto las nuevas autoridades enfatizaron el compromiso irrenunciable con la reactivación del crecimiento, la simplificación de permisos y la modernización del Estado, consolidando así una clara agenda pro inversión.