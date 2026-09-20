Nuevo balance de Carabineros en Fiestas Patrias deja 18 fallecidos y 282 detenidos

El nuevo balance considera los hechos registrados hasta la noche del sábado y suma más de 12 mil controles de alcotest y narcotest.

Un total de 18 personas han fallecido y otras 282 han sido detenidas durante las Fiestas Patrias, según el nuevo balance entregado este domingo 20 de septiembre por Carabineros.

El reporte considera los hechos registrados hasta la noche del sábado y da cuenta de más de 50 mil controles vehiculares realizados a nivel nacional.

Nuevo balance de Carabineros en Fiestas Patrias deja 18 fallecidos

De acuerdo con el teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura de Tránsito, los procedimientos estuvieron dirigidos principalmente a detectar exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas y uso de teléfonos celulares al volante.

Además, se han efectuado más de 12 mil controles de alcotest y narcotest, con 144 detenidos por conducción en estado de ebriedad, 85 bajo los efectos del alcohol, 37 por consumo de droga y 16 por conducción temeraria.

Ante estas cifras, el oficial reiteró el llamado a evitar el consumo de sustancias antes de conducir. “Hacemos el llamado a dejar de consumir alcohol y también drogas, un tema que ha estado lamentablemente muy normalizado”, señaló Cortés, quien también advirtió que durante 2026 ya se superó el millar de personas fallecidas en siniestros viales.

“Una cifra que nos debe llamar a la profunda análisis como sociedad, es decir, tenemos mil compatriotas menos, solamente en siniestros viales en lo que va del año 2026”, indicó.

Respecto del desplazamiento durante las celebraciones, el jefe del tránsito de la Región Metropolitana señaló que cerca de 400 mil vehículos abandonaron la capital, cifra que se aproxima a las estimaciones entregadas previamente por el Gobierno.

“Las cifras del gobierno estuvieron muy próximas, es decir, salieron de la Región Metropolitana cerca de 400.000 vehículos, los cuales muchos de ellos ya emprenden su retorno el día de hoy y no solo a la región Metropolitana, sino que a nivel nacional a las diferentes capitales regionales”, indicó.