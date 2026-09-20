El sondeo realizado el 16 de septiembre registró una caída de dos puntos en la aprobación del Mandatario respecto de la medición anterior.

La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó al 29%, mientras que su desaprobación aumentó cuatro puntos y alcanzó el 59%, según la más reciente encuesta Criteria, realizada el 16 de septiembre mediante un panel online.

El resultado representa una baja de dos puntos en la evaluación positiva del Mandatario respecto de la medición anterior.

Encuesta Criteria: Kast marca su menor aprobación y desaprobación llega al 59%

De acuerdo con los resultados del sondeo, el 29% corresponde al nivel más bajo de aprobación registrado por Kast en Criteria desde marzo, mientras que el 59% marca el mayor nivel de desaprobación durante el mismo período.

Un 12% de los consultados, en tanto, señaló que no sabe o no tiene una opinión respecto de la forma en que el Presidente está conduciendo su gobierno.

La medición también incluyó preguntas relacionadas con el sentimiento de orgullo por Chile, en el marco de las Fiestas Patrias.

Un 89% de los encuestados afirmó sentirse muy o bastante orgulloso del país. Entre los principales motivos mencionados apareció la diversidad geográfica, con un 60%, seguida por los recursos naturales y las tradiciones, ambas con un 33%, mientras que la gastronomía alcanzó un 27%.

En el otro extremo, las instituciones registraron un 4% de menciones como motivo de orgullo. Al abordar aspectos culturales y sociales específicos, la comida chilena encabezó las menciones positivas, mientras que la satisfacción con la democracia apareció como el elemento con menor respaldo dentro de esta parte del estudio.