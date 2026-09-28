Los antecedentes de la investigación apuntan a cinco ciudadanos chilenos que habrían mantenido contacto con integrantes del Primer Comando de la Capital, organización con presencia internacional.

Durante este lunes se realizaron operativos simultáneos en recintos penitenciarios del país, encabezados por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de las indagatorias por los presuntos vínculos entre internos chilenos y el Primer Comando de la Capital (PCC), una de las principales organizaciones criminales de Brasil.

Los antecedentes sobre estas conexiones se conocieron en marzo de 2024, cuando Reportajes Teletrece informó que, tras allanamientos en cárceles de Sao Paulo, se encontraron conversaciones entre integrantes del grupo y contactos chilenos.

Aunque se identificaron 11 números asociados a personas de Chile, la Fiscalía habría logrado establecer la identidad de seis individuos, cinco chilenos y un ciudadano brasileño.

Quiénes son los chilenos que aparecen en la investigación por nexos con el PCC de Brasil

Entre los identificados figura Eduardo Ignacio Videla Martínez, quien registraba antecedentes por homicidio frustrado, tráfico y receptación, y que entonces cumplía condena en la cárcel de Puente Alto.

También aparece Álvaro Enrique Año Parada, condenado por homicidio simple y amenazas, quien se encontraba recluido en Santiago Sur. Otra de las personas mencionadas es Juan Nataly Santander, quien esperaba juicio por un caso de homicidio calificado y otro de homicidio frustrado.

En la lista también figura Lucas Leonardo De Oliveira Santos, ciudadano brasileño oriundo de Sao Paulo, señalado en los antecedentes como cercano a Santander.

Las indagatorias buscan esclarecer los eventuales vínculos de estas personas con el PCC, organización a la que se le atribuyen delitos violentos en distintos países, entre ellos un millonario asalto a una empresa de valores en Ciudad del Este, Paraguay, y ataques contra agentes de seguridad en el estado brasileño de Sao Paulo.