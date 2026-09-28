El factor clave que explicaría el aumento de la ventaja de Lula sobre Bolsonaro a seis días de la elección

Hasta ahora, los sondeos marcaban una variación de entre dos y cuatro por ciento a favor del actual mandatario por sobre el candidato de derecha.

X.

A seis días de la elección presidencial en Brasil, el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, aumentó hasta en cinco puntos su ventaja sobre el derechista Flávio Bolsonaro, de acuerdo con los resultados de la encuesta de Quaest divulgados este lunes.

En tanto, otros sondeos revelados en con anterioridad otorgaban al actual mandatario un margen favorable de entre dos y cuatro puntos por encima del principal postulante de la oposición, en lo que se califica como un empate técnico.

En todas las encuestas divulgadas por las distintas empresas del rubro queda de manifiesto que ninguno de los postulantes al Palacio de Planalto obtendrá más del 50% de los votos en los comicios fijados para este domingo 4 de octubre.

Si aquello se concreta, las dos primeras mayorías pasarán a la segunda vuelta, que se llevaría a cabo el viernes 25 del mismo mes.

La encuesta que mostró un aumento en el apoyo a Lula para su reelección se divulgó al día siguiente de que el presidente firmó el decreto que prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea, una medida que la oposición calificó como “electorera”.

El mismo sondeo expuso además que el 49% de los electores desaprueba el gobierno de Lula, mientras que un 46% le otorga una nota positiva.

Bolsonaro llamó a Lula a enfrentarse en un debate televisivo

Durante esta misma jornada, el senador Flávio Bolsonaro confirmó que tomará parte en un debate televisivo organizado por Globo, y llamó a Lula a enfrentarse cara a cara el jueves 1 de octubre, apenas tres días antes de la primera vuelta.

“Mi único adversario en esta campaña es Lula y es con él que quiero debatir“, manifestó el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

“Lula, ven a debatir conmigo porque quiero restregarte la verdad en la cara y voy a mostrar que mi proyecto de Brasil es mejor que el tuyo“, recalcó.