Pese a indagatoria judicial que complica a Flávio Bolsonaro, últimas encuestas apuntan a empate técnico con Lula

El candidato de derecha está siendo investigado por la búsqueda de financiación para una película sobre su padre.

FACEBOOK.

A tres semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, las últimas encuestas apuntan a un empate técnico entre los dos principales candidatos, el actual mandatario Lula da Silva, y el postulante de la oposición derechista, Flávio Bolsonaro.

Sin embargo, más allá de los sondeos, una indagatoria que se conoció en los últimos días podría complicar al hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

De acuerdo con lo informado por los medios de ese país, Bolsonaro está siendo investigado por presunta corrupción, blanqueo de capitales y operaciones cambiarias ilícitas. Aquello, por el papel que habría desempeñado en la búsqueda de financiación para Dark Horse, una película sobre su padre que todavía no ha sido estrenada.

Según se precisó, los tribunales buscan esclarecer los contactos entre Flávio y Daniel Vorcaro, antiguo controlador del Banco Master, actualmente encarcelado en el marco de la investigación sobre un gigantesco fraude atribuido a la entidad bancaria.

En todo caso, más allá de las sospechas, hasta el momento Flávio Bolsonaro no ha sido acusado formalmente por la Fiscalía.

Por su parte, Lula da Silva llamó a los brasileños a entregarle su voto para evitar que “pase lo que pasó en Venezuela” con sus reservas de petróleo.

Dijo que lo que está en juego en las elecciones de octubre “es lo que desean para su país. ¿Cuál es el futuro que desean? ¿Quieren un país en el cual el petróleo sea nuestro o un país en el que pase lo que pasó en Venezuela?“.

Las últimas encuestas sobre Lula y Flávio Bolsonaro

Los sondeos revelados a tres semanas de las elecciones apuntan a que ni Lula ni Flávio Bolsonaro alcanzarán más del 50% de los votos, por lo que todo indica que el 25 de octubre se realizará el balotaje entre las dos primeras mayorías.

Al respecto, todo hace prever que en esa fecha se enfrentarán el actual mandatario y el hijo del expresidente, que mantienen un empate técnico con una gran ventaja sobre los otros 11 candidatos.

En esa línea, el último sondeo de Datafolha, realizado entre el 8 y 10 de septiembre, le otorga un 39% a Lula y un 35% a Bolsonaro en la primera vuelta.

A la vez, Nexus/BTG Pactual evidenció que el actual jefe de Estado tendrá un 39%, contra el 35% que recibiría Bolsonaro.

En tanto, la última encuesta de PoderData, efectuada entre el 6 y 9 de septiembre, da un 38% a Lula en primera vuelta y un 36% a Bolsonaro.

Respecto de una segunda vuelta, Nexus/BTG Pascual mostró que Bolsonaro recibiría el 46% de los sufragios, mientras que Lula quedaría con el 45%, aunque Datafolha, da un 46% al actual mandatario contra un 44% del candidato de derecha, y Poder Data le otorga una ventaja de dos puntos al actual senador, con 47% contra un 45% del candidato a la reelección.