Gaza pagará un “alto precio”: la advertencia de Israel a Hamás en la víspera del tercer aniversario del 7-O

El ataque perpetrado ese día por el grupo islamista dejó 1.221 muertos y, además, los milicianos se llevaron a 251 rehenes.

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En la víspera del tercer aniversario del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, el ministro de Defensa israelí confirmó este martes que puso en alerta máxima al ejército de su país, a la vez que advirtió que los habitantes de Gaza pagarán un “alto precio” si sus fuerzas sufrían daños.

El ataque perpetrado ese día por el grupo islamista dejó 1.221 muertos y, además, los milicianos se llevaron a 251 rehenes a Gaza.

Poco después, Israel lanzó una ofensiva militar que dejó la mayor parte de Gaza en ruinas y, a la fecha, causó la muerte de más de 74.200 personas, de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Salud de Gaza, cuyas cifras la ONU considera fiables.

La advertencia de Israel a Hamás en la víspera del 7-O

De acuerdo con lo manifestado por el titular de Defensa del gobierno de Benjamin Netanyahu, Israel Katz, instruyó a los efectivos militares “a la luz de información de inteligencia sobre las intenciones de Hamás de intentar llevar a cabo ataques y operaciones terroristas contra nuestras fuerzas en Gaza ese día“.

“Si, Dios no lo quiera, nuestras fuerzas sufren daños, quienes pagarán el alto precio serán Hamás y la población de Gaza, más allá de toda proporción“, añadió el ministro.

Pese a que este mes se cumple un año desde que se declaró el alto al fuego, el Ministerio de Salud de Gaza reportó que en este lapso las fuerzas israelíes mataron a más de 1.440 personas en el enclave.

Durante una ceremonia para conmemorar los tres años del ataque realizada este lunes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró que “Hamás no gobernará Gaza“.