En el Partido Nacional Libertario tienen sobre la mesa la opción de acusar constitucionalmente a la ministra, si el Ejecutivo no impide que menores de edad accedan a tratamientos hormonales con financiamiento público.

Figuras del Partido Republicano y de Chile Vamos tomaron distancia de la acusación constitucional que el Partido Nacional Libertario evalúa contra la ministra de Salud May Chomali (IND).

Luego de que el Senado rechazara una indicación del Ejecutivo que buscaba impedir el financiamiento público de tratamientos hormonales y determinadas intervenciones quirúrgicas en menores de 18 años, desde el PNL acusaron que existía un compromiso previo de la ministra con esta indicación. También, desde la colectividad no oficialista advirtieron que mantendrían la acusación constitucional como una medida de “última instancia” si no se revierte esta situación por otra vía.

Sin embargo, en el oficialismo —que comparte el espectro ideológico con el PNL— no hicieron eco de la advertencia. El diputado Agustín Romero (REP) manifestó a radio 13C que “hemos hablado de líneas rojas, pero de ahí a una acusación constitucional me parece que es un extremo. La herramienta de la acusación constitucional no hay que chacrearla solamente para amenazar a una ministra”.

El diputado Enrique Bassaletti si bien reconoció que el Partido Republicano está de acuerdo con que estas terapias no pueden ser aplicadas a menores de 28 años, aseveró que no comparte la vía de la acusación constitucional. “Usarlas para puntos políticos nos parece complejo”, dijo a radio Infinita.

Asimismo, desde Chile Vamos, la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, cuestionó el sustento de la medida. “No veo por dónde la ministra Chomalí pueda haber cometido algo que genere algún argumento para la presentación de una acusación constitucional. Creo que ha sido una de las ministras más destacadas que tiene el Gobierno“, manifestó.

A su vez, el senador de la UDI Iván Moreira remarcó que “la ministra ya anunció que busca una solución vía administrativa para el tratamiento hormonal de menores de 18 años, y no se la puede culpar porque no se tuvo la mayoría necesaria para aprobar la indicación en el Senado y menos acusarla constitucionalmente por eso”.