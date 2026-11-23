El contribuyente debe pagar los impuestos que establece la ley y el Servicio debe fiscalizar su cumplimiento. El intríngulis aparece cuando ambos discrepan sobre qué ocurrió, cómo se prueba o qué consecuencia tributaria corresponde atribuirle.

Discutir es habitual en la vida cotidiana. Cuando la discusión es con el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Código Tributario fija las reglas. El contribuyente debe pagar los impuestos que establece la ley y el Servicio debe fiscalizar su cumplimiento. El intríngulis aparece cuando ambos discrepan sobre qué ocurrió, cómo se prueba o qué consecuencia tributaria corresponde atribuirle.

El 20 de noviembre, el SII dictó la Resolución Exenta N.º 162, que fija los criterios para aceptar acuerdos en dos mecanismos que permiten resolver total o parcialmente un litigio tributario. En la conciliación, el Tribunal Tributario y Aduanero llama a las partes y, si hay acuerdo, lo aprueba mediante una resolución fundada. En el avenimiento extrajudicial, el contribuyente que ya ha reclamado puede presentar una propuesta, por una sola vez, ante el Director del SII, mientras haya una gestión pendiente. La propuesta la resuelve el Comité Ejecutivo del Servicio y, si se alcanza un acuerdo, el tribunal competente autoriza el acta.

¿Qué sentido tiene llegar a un acuerdo si un juez puede resolver la controversia? Pensemos en una liquidación que comprende tres partidas. Los antecedentes aportados al juicio pueden aclarar dos de ellas y dejar subsistente la discrepancia sobre la tercera. Un acuerdo parcial permite resolver los dos puntos aclarados y reservar para el juez aquel que sigue en disputa. La economía procesal consiste, en ese caso, en concentrar el juicio en el desacuerdo que subsiste.

La pregunta más delicada aparece cuando el acuerdo reduce el impuesto determinado por el Servicio. La sola conveniencia de terminar el litigio es insuficiente. Es menester explicar qué error se cometió, qué elemento del hecho gravado falta o qué antecedentes muestran que el monto determinado es excesivo. La nueva resolución permite ponderar la prueba, la jurisprudencia y los riesgos del litigio. El mérito del acuerdo dependerá de que sus fundamentos expliquen por qué corresponde reducir el impuesto determinado.

Una vez cerrado el litigio, queda una pregunta que el acuerdo, por sí solo, difícilmente puede responder. ¿La empresa había advertido el problema antes de que el SII lo detectara? ¿Había documentado las razones de su posición? ¿Qué hizo después para corregir un error o evitar que se repitiera? Estas preguntas ayudan a entender en qué consiste la sostenibilidad tributaria.

La Ley N.º 21.713 incorporó este concepto al Código Tributario en 2024. En términos sencillos, se refiere a las medidas que adopta un contribuyente para cumplir sus obligaciones tributarias con transparencia y cooperar con el SII. En la práctica, puede consistir en revisar las declaraciones antes de presentarlas, dejar por escrito por qué se adoptó un determinado criterio o corregir a tiempo las fallas detectadas. Una empresa certificadora independiente, inscrita ante el SII, puede evaluar esas prácticas y otorgar una certificación voluntaria. En esa evaluación, un juicio ya concluido puede aportar antecedentes sobre cómo funcionaron los controles de la empresa y cómo reaccionó esta ante el problema.

Imaginemos dos empresas que llegaron a un acuerdo. La primera había identificado una diferencia de interpretación, la había documentado y podía explicar por qué adoptó su criterio. La segunda descubrió durante la fiscalización que llevaba años repitiendo un error que sus controles debieron detectar. Las dos terminaron el litigio por la misma vía. Para la empresa certifica, importa cuándo se advirtió el riesgo, cómo se documentó y qué hizo la empresa una vez que lo conoció.

Si queremos fomentar la cooperación con el SII, el contribuyente debe poder discrepar, reclamar y, cuando existan fundamentos, llegar a un acuerdo. La pregunta que merece hacerse la certificadora es qué sabía la empresa antes del litigio y qué hizo con lo que aprendió después.

Reclamar frente a una actuación del SII es un derecho del contribuyente. La forma en que una empresa gestiona esa controversia también dice algo sobre su sostenibilidad tributaria. Si la transparencia inspira la certificación, importa saber cómo la empresa documentó su posición, qué antecedentes aportó y qué medidas tomó si el litigio reveló una falla en sus controles. Ahí está lo que un acuerdo, por sí solo, no puede decirnos.